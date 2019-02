Renzi | “Governo? Cialtroni populisti che in 6 mesi ci hanno portato in recessione Come

Crisi Italia-Francia - Matteo Renzi : “Governo stupido - da cittadino italiano mi vergogno” : Matteo Renzi commenta lo scontro diplomatico tra Italia e Francia: "Come cittadino italiano ed europeo provo vergogna. È stupido andare ad uno scontro diplomatico". A lui si uniscono i senatori del Pd che inviano una lettera di vicinanza all'ambasciatore francese. Anche Maurizio Martina scrive al governo di Parigi, rivolgendosi direttamente a Emmanuel Macron.Continua a leggere

Matteo Renzi : “Governo sta mettendo in ginocchio l’Italia. Con me risultati positivi” : Durissima replica di Matteo Renzi alle accuse di Luigi Di Maio sulle responsabilità rispetto alla fase di recessione che sta colpendo l'Italia. Spiega l'ex Presidente del Consiglio: "I numeri ci dicono chiaramente chi è responsabile di questo sfacelo. La propaganda non può arrivare al punto da negare la realtà".Continua a leggere

Carige - Paragone : “Governo vuole fare come Renzi o come gilet gialli? Non finisca come casi precedenti” : “Questo caso di Carige non può finire come tutti i casi trattati dai governi precedenti, con una soluzione abbastanza simile. È mai possibile che nessuno nel governo del cambiamento stia chiedendo a Bankitalia di rendere conto delle sue responsabilità? Vogliamo farla questa benedetta commissione d’inchiesta (sulle banche, ndr)? Sarà realmente operativa? Sono incazzato, sono un gilet giallo, non volevamo esserlo?”: Così il ...

Renzi : “Governo cadrà prima delle Europee - ma non mollano poltrona” : Matteo Renzi si dedica ad un discorso di fine anno, tracciando nel contempo i contorni di quello che, secondo lui, sarà lo scenario politico dell"ormai imminente 2019. Per farlo sceglie le pagine de "La Stampa"."Se mi si chiede quale potrebbe essere la novità del 2019 dico che prima del previsto, nei primi mesi del 2019 e prima delle elezioni Europee, potrebbe maturare la rottura nel governo". Queste le considerazioni dell"ex premier, che si ...