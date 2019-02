Mauro Icardi scaricato dalla società e dall’80% dei tifosi

lanotiziasportiva

: Di fronte ad una situazione insostenibile, con la moglie e rappresentante del giocatore che attacca in tv società,… - pisto_gol : Di fronte ad una situazione insostenibile, con la moglie e rappresentante del giocatore che attacca in tv società,… - SkySport : ? #UltimOra #Inter ? Mauro #Icardi non sarà più capitano ?? La fascia andrà a Samir #Handanovic #SkySport - DiMarzio : #Inter, #Spalletti su #Icardi: 'Mauro era convocato, ma non è voluto venire' -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) «Se non la ami quando perde non amarla quando vince, giusto?». I social non hanno pietà e tutto quello che ha scritto nel tempo in un secondo può ritornarti indietro, con gli interessi.Basta un attimo, anzi un clic. Nel giorno più nero della vita interista diin rete si trova di tutto e la frase sopra appartiene a un tifoso che scimmiotta il tweet dell’ex capitano all’indomani della sconfitta interna contro il Bologna.è improvvisamente un uomo solo, non solo nello spogliatoio nerazzurro.Da re osannato a primo imputato dell’ultima tempesta in casa Inter. E il sondaggio lanciato ieriGazzetta non lascia dubbi sull’umore del popolo nerazzurro: su un campione di 30 votanti, per l’85 per cento dei nostri utenti è stata giusta la scelta di togliere la fascia a. Insomma, un plebiscito a favore della, che per molti «finalmente ha mostrato i ...