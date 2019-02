Champions League | Sergio Ramos e il giallo ' cercato' | ora rischia 2 turni

Ascolti tv - L’isola dei famosi batte la Champions League : Rai1 si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata del 13 febbraio in termini di telespettatori, mentre Canale 5 ha ottenuto uno share più alto. La partita Ajax – Real Madrid per la Champions League, trasmessa da Rai1, infatti, ha ottenuto 3.515.000 telespettatori e uno share 13,81%, mentre la quinta puntata de L’isola dei famosi, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, è stata vista da 2.885.000 telespettatori con uno share del ...

Video/ Tottenham Borussia Dortmund - 3-0 - : highlights e gol - Champions League - : Video Tottenham Borussia Dortmund , risultato finale 3-0, : highlights e gol della partita, valida per gli ottavi di finale di Champions league.

Champions League - Sergio Ramos rischia una pesante squalifica per “ammonizione volontaria” : Sergio Ramos ha parlato dell’ammonizione presa ieri contro l’Ajax, un giallo che potrebbe costargli più caro del previsto “Guardando al risultato, mentirei se dicessi che non l’ho voluta“. Sono le parole di Sergio Ramos in merito all’ammonizione presa ieri sera contro l’Ajax, ammonizione che comporterà la squalifica per la gara di ritorno. L’Uefa però punisce coloro i quali prendono ...

Var in Champions League - arrivano le spiegazioni dell’Uefa : “ecco il motivo dell’annullamento del gol dell’Ajax” : Ajax-Real Madrid è stata segnata dall’intervento del Var che ha negato giustamente il gol del vantaggio alla squadra olandese Champions League, l’esordio del Var ha subito dato i suoi frutti. Ieri sera il Real Madrid è stato ‘salvato’ dall’intervento della tecnologia che ha annullato la rete del possibile vantaggio dell’Ajax. Quest’oggi l’Uefa ha voluto spiegare a tutti il motivo della ...

Champions League Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes perde con Civitanova nonostante una prova di grande cuore : Champions League di Pallavolo: Azimut Leo Shoes Modena e Civitanova si sono affrontate con la vittoria della Lube E’ una quinta gara di altissimo livello quella che vede di fronte in Champions League Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova. La squadra di Velasco inizia la gara con Wessel Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. La Lube parte con Bruno- ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Champions League - i risultati delle partite degli ottavi di finale giocate oggi : Champions League – Si sono concluse altre due importanti match. Si tratta di gare valide per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria della Roma nella giornata di ieri in casa contro il Porto per 2-1, dove si è vista soprattutto la straordinaria doppietta di Nicolò Zaniolo, e il successo esterno del Psg contro il […] L'articolo Champions League, i risultati delle partite degli ottavi di finale giocate oggi proviene ...

Champions League 2019 - Ajax-Real Madrid 1-2 : Asensio e Benzema salvano i Campioni. Tottenham travolge Borussia : Questa sera si sono giocati due match validi per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio e lo spettacolo non è mancato con ben sei gol segnati complessivamente sui due campi e tanti colpi di scena. Il Real Madrid ha sconfitto l’Ajax per 2-1 a domicilio, i Campioni d’Europa hanno sofferto tantissimo nella tana dei lancieri che avrebbero meritato ben altro risultato ma alla lunga è uscita fuori la ...

Highlights Champions League : Tottenham-Borussia Dortmund 3-0. Video Gol e tabellino : Tottenham-Borussia Dortmund – Si è concluso in questi istanti il primo atto della doppia sfida tra Tottenham e Borussia Dortmund, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si sono aggiudicati largamente gli Spurs ipotecando il pass per i quarti di finale. Le reti di questo match sono state segnate tutte nel secondo […] L'articolo Highlights Champions League: Tottenham-Borussia Dortmund ...

Risultati Champions League / Diretta gol livescore : Ajax arrembante - ma nessun gol! : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite di andata degli ottavi di finale della prima competizione europea, oggi 13 febbraio 2019.