Calciatore muore nel sonno | altra tragedia che sconvolge il mondo del calcio NOME e

Ex Calciatore di 36 anni muore nel sonno : Tragedia a Cremona, dove un ex calciatore è morto nel sonno: lui è Francesco Gennari, giocatore della Stagnolmese. Dopo esserlo stato del Corona e di diverse altre squadre dilettantistiche della provincia, era diventato collaboratore della scuola calcio del Corona stesso dove seguiva i pulcini. Aveva 36 anni. Il decesso è avvenuto nella sua casa alla periferia di Cremona al risveglio. La compagna lo ha chiamato e non ha ricevuto risposta. ...

Giovane Calciatore muore in campo dopo un malore : Altra tragedia che sconvolge il mondo del calcio, nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli un 13enne è morto a seguito di un malore durante una partita di calcio. Intervento da parte del 118 in piazza Carlo III in seguito ad una chiamata partita dalla struttura sportiva Kodokan. Sul posto è arrivata l’ambulanza ed un altro mezzo di supporto, effettuate le manovre di rianimazione, niente da fare per il ragazzino che è deceduto poco dopo ...

Ex Calciatore granata muore durante una partita di calcetto a Brandizzo : E’ Angelo Cappellazzo, classe 1945, di Venaria, l’uomo che ha perso la vita durante una partita di calcetto con gli amici a Brandizzo. Stando alle ultime informazioni, l’uomo sarebbe caduto a terra mentre si trovava in panchina. Stroncato da un malore fulminante, Angelo Cappellazzo, 73 anni, di Venaria Reale, ieri sera, venerdì 1 febbraio, è morto durante una partita di calcio a 5 organizzata tra amici al palazzetto dello sport in via Malonetto ...

Lutto nel mondo del calcio - muore ex Calciatore ed allenatore per un male incurabile [NOME e DETTAGLI] : E’ un giorno triste per il mondo del pallone, un Lutto che sconvolge il calcio italiano. E’ morto infatti Simone Anatrà, ex calciatore originario di Mestre ma con un lungo passato da calciatore e allenatore. Lottava da ottobre contro un brutto male, non è riuscito a vincere la battaglia più importante, aveva solo 49 anni. In Veneto era molto conosciuto, è stato un bomber di razza tra prima e seconda categoria, poi un ...

Le notizie del giorno – Incendio in casa - muore ex Calciatore : Le notizie del giorno – Mondo del calcio sotto shock nelle ultime ore, Incendio scoppiato nell’abitazione di Vittorio Zanetti, ex calciatore del Forlì e del Cesena. Nel dettaglio è stato attaccato da un Incendio mentre dormiva, secondo alcune notizie forse a causa di una coperta elettrica. Zanetti ha cercato di mettersi al riparo ma ha perso i sensi prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco chiamati da altre persone all’esterno. ...

Calciatore ex Cagliari muore dopo un terribile incidente : si era salvato dal naufragio della Concordia : Altra grave lutto per il calcio italiano, è morto il Calciatore Marco Cogoni, 19enne che ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente stradale. L’impatto è avvenuto a Flumini, in via dell’Autonomia, il Calciatore aveva militato nelle giovanili del Cagliari, del Muravera e del Sant’Elena, rivestendo il ruolo di portiere. Ed in passato era riuscito clamorosamente a salvarsi al naufragio della nave da crociera Costa Concordia. ...

Calciatore muore a 19 anni in un incidente - si era salvato dal naufragio della Costa Concordia : Marco Cogoni era cugino del piccolo Luca Pusceddu, morto su un campo di calcio qualche anno fa mentre faceva una rovesciata. Il giovane Calciatore viaggiava nella Ford Fiesta guidata dallo zio e finita in cunetta all'uscita di una curva a Quartu...Continua a leggere

Masinga - ex Calciatore del Bari - muore a soli 49 anni : Una notizia terribile sta scuotendo il mondo del calcio: è morto Phil Masinga. In Italia, la Serie A lo ricorda soprattutto per aver militato in Salernitana e Bari. L'uomo era ricoverato da tempo in ospedale. Lutto nel mondo del calcio La notizia che Masinga ci ha lasciati è arrivata dalla Federazione sudafricana, che ha annunciato oggi il suo decesso. Secondo quanto riportato dai media locali, l'ex calciatore era malato da tempo, afflitto da ...

Calcio italiano sotto shock : muore ex Calciatore dopo una terribile malattia [NOME e DETTAGLI] : Mondo del Calcio italiano sotto shock, è morto l’ex attaccante di Bari e Salernitana Phil Masinga. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione sudafricana, comunicando la scomparsa del calciatore che vantava 58 presenze e 18 reti proprio con la maglia della Nazionale RSA. Masinga aveva 49 anni e soffriva da tempo per una grave malattia, una notizia triste per tutto il mondo del Calcio. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Calcio italiano sotto shock : muore Calciatore dopo una terribile malattia [NOME e DETTAGLI] : Mondo del Calcio italiano sotto shock, è morto l’ex attaccante di Bari e Salernitana Phil Masinga. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione sudafricana, comunicando la scomparsa del calciatore che vantava 58 presenze e 18 reti proprio con la maglia della Nazionale RSA. Masinga aveva 49 anni e soffriva da tempo per una grave malattia, una notizia triste per tutto il mondo del Calcio. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Alex - baby Calciatore muore ad appena 12 anni : il mondo del calcio è sotto choc : Inviamo le più sincere condoglianze agli amici e alla famiglia in questo momento difficile - si legge in un comunicato ufficiale del club - Capitano, il mondo del calcio ti ricorderà sempre e la tua ...

Spagna - muore giovane Calciatore di 12 anni : Il mondo del calcio ti ricorderà per sempre, Capitano. La tua stella brillerà eternamente di luce propria. Addio per sempre, piccolo. Riposa in pace". Non si conoscono ancora le cause del decesso, ...

Barletta - il giovane Calciatore Ruggiero Napoletano muore a 15 anni stroncato da un aneurisma : Dopo una settimana di lenta agonia, si è spento il giovane Ruggiero Napoletano, calciatore 15enne del Medaglie d'Oro Barletta. Il ragazzo era stato colpito una settimana prima da un grave aneurisma ed era stato ricoverato in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Foggia. Per il 15enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Le notizie del giorno – Calciatore muore dopo un terribile incidente stradale [NOME e DETTAGLI] : Le notizie del giorno – E’ un giorno tristissimo per il calcio, Natale di sangue e notizia che sconvolge tutto il mondo del calcio. Si avvicina una nuova giornata per i campionati di calcio, le categorie in campo per il turno natalizio ma non sarà come tutti gli altri. Nelle ultime ore un terribile incidente, è morto il Calciatore Alessandro Croci, 19enne con tanti sogni nel cassetto, come tutti i giovani calciatori l’obiettivo era ...