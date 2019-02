Silvio Berlusconi | centrodestra unito futuro dell' Italia Salvini lo frena

Silvio Berlusconi e Salvini gelati in diretta dalla Meloni : "So che il centrodestra unito...". Le loro facce : Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini di nuovo insieme, in una situazione ufficiale davanti alle telecamere. Il centrodestra "classico" torna unito a Pescara, dove i leader di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega tirano la volata al candidato governatore Marco Marsilio, il candidato u

Adrian - Maria De Filippi e il flop ascolti : "Già un miracolo che...". La "letterina" a Pier Silvio Berlusconi : Anche Maria De Filippi avrebbe puntato tutto su Adrian, nonostante il drammatico flop degli ascolti. La regina di Mediaset e conduttrice di tre campioni dello share come Amici, Uomini e donne e C'è posta per te, intervistata dal settimanale Oggi condivide la scelta di Pier Silvio Berlusconi: "Senza

Silvio Berlusconi - sfida finale a Matteo Salvini : "Vuoi suicidarti così?" : L'ultima sfida Silvio Berlusconi la lancia in un'intervista al Corriere della Sera. Si parla di alleanze e di governo, e il leader di Forza Italia manda messaggi chiarissimi a Matteo Salvini. Quando gli chiedono come sono i loro rapporti personali, il Cav spiega: "I rapporti personali sono buoni com

Silvio Berlusconi : “Lega senza FI alle prossime politiche? Non credo vogliano suicidarsi” : Silvio Berlusconi, in un'intervista sul Corriere della sera, respinge l'idea che Matteo Salvini possa non allearsi con Forza Italia per le prossime elezioni politiche: "credo che far parte di questo governo non porterà più molti consensi alla Lega. Anche per questo sono sicuro che l’anomalia sia destinata a finire molto presto"Continua a leggere

Silvio Berlusconi - il dramma di Forza Italia in Veneto : chi lo scarica - il partito sparisce : Dopo la "cena delle sfide", dove ha lanciato nel varesotto, in una delle roccaforti del Carroccio, l' Opa sui ceti produttivi disorientati dalla manovra giallo-verde, è arrivato il turno della sortita nel Nordest, ex patria del "Forzaleghismo". Giorgia Meloni non intende fermarsi e, nel giro di poch

Silvio Berlusconi - la rivelazione su Paolo Savona : "Tempesta in arrivo. Ecco perché se ne è andato" : Quella di Silvio Berlusconi è una inquietante insinuazione: secondo il Cavaliere "Matteo Salvini ha delegato la politica economica a Luigi Di Maio, la tempesta si sta avvicinando e persino Paolo Savona ha deciso di defilarsi". Insomma, a quanto riporta il Corriere della Sera, l'ormai ex ministro non

Silvio Berlusconi : “M5s vuole un regime come quello di Maduro - se governo non cade futuro nero” : Silvio Berlusconi attacca il M5s: "I Cinque Stelle ammirano Chavez e Maduro e vorrebbero per l'Italia un regime simile, trascinandoci nella stessa catastrofe". Il leader di Forza Italia vede l'arrivo di una "tempesta economica" e prevede che se il governo non cadrà ci sarà "un futuro molto nero, con conflitti sociali, disoccupazione e recessione".Continua a leggere

