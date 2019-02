L’Isola dei Famosi | arrivano Jeremias Rodriguez e l’ex di Luca Onestini

Maria De Filippi - intervistata dal settimanale Oggi - parla anche degli ascolti bassi di Adrian e DelL’Isola dei Famosi. Leggi l’intervista : Adrian di Adriano Celentano e L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi non possono essere considerati due successi di Mediaset di questa stagione televisiva, ma Maria De Filippi ha benedetto entrambi fra le pagine del... L'articolo Maria De Filippi,intervistata dal settimanale Oggi,parla anche degli ascolti bassi di Adrian e Dell’Isola Dei Famosi. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Jo Squillo scoppia a piangere a L’Isola dei Famosi : cosa è successo : Jo Squillo ricorda i genitori all’Isola e scoppia in lacrime È un momento difficile per Jo Squillo all’Isola dei Famosi. Il ricordo e il dolore per i genitori morti, a distanza di poche settimane l’una dall’altro, è ancora vivo e la grande artista ha ripensato a come ha affrontato tutta questa situazione. Jo Squillo è scoppiata a piangere ammettendo che la dipartita della madre e del padre è stata una prova molto tosta e, ...

Paolo Brosio - fa chiamare il medico alL’Isola dei Famosi poi scoppia in lacrime : “Il dolore è forte” : Sono momenti difficili per Paolo Brosio sull’Isola dei Famosi: nelle ultime ore infatti, ha abbandonato i compagni e ha chiesto l’intervento del medico. Il giornalista ha chiesto di essere visitato e poi è scoppiato in lacrime. Se prima soffriva in silenzio, ora Brosio sembra essere davvero in crisi per le punture dei mosquitos ma non per questo vuole mollare. “Vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita, però in ...

Alessia Marcuzzi : figli - età e marito. Chi è alL’Isola dei famosi : Alessia Marcuzzi: figli, età e marito. Chi è all’Isola dei famosi Chi è Alessia Marcuzzi e carriera Alessia Marcuzzi nasce a Roma l’ 11 novembre 1972. Dopo il diploma frequenta il corso di Dizione e Recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma. Nel 1990 entra nel mondo dello spettacolo presentando trasmissione “Occhio al dettaglio“. Nel 1994 Alessia Marcuzzi lavora in Rai entrando nelle produzioni di “Tutti a casa” con Pippo Baudo e “Il ...

Paolo Brosio : mamma - età - mogli e carriera. Chi è alL’Isola dei famosi 2019 : Paolo Brosio: mamma, età, mogli e carriera. Chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Paolo Brosio e carriera Paolo Brosio (62 anni) è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Pisa, nel 1985, inizia a lavorare come giornalista. Prima entrando nella redazione del Secolo XIX e successivamente come inviato di Studio Aperto e Tg4. Dopo aver raggiunto la notorietà con l’inchiesta ...

Jo Squillo senza vestiti alL’Isola dei Famosi : “Sono rinata” : L’Isola dei Famosi: la foto di Jo Squillo completamente senza vestiti Nell’ultima puntata del daytime dell’Isola i telespettatori sono rimasti spiazzati nel vedere Jo Squillo senza costume, impegnata a farsi il bagno in mare. Ovviamente un gesto che ha incuriosito molto anche gli altri naufraghi del reality show, i quali le hanno chiesto delucidazioni a tal proposito. E Jo Squillo, con un sorriso stampato sul volto, ha ...

Paolo Brosio lascia L’Isola dei famosi - anche Youma abbandona : “Mio figlio sta male” : Paolo Brosio provato dal dolore lascia l’Isola dei famosi per dei controlli medici: il naufrago in lacrime per colpa dei mosquitoes La settimana è iniziata male per Paolo Brosio a l’Isola dei famosi. Lo showman, dopo essere stato preso di mira dai mosquitoes, ha chiesto agli autori del reality l’intervento di un medico per essere visitato. […] L'articolo Paolo Brosio lascia l’Isola dei famosi, anche Youma abbandona: ...

Youma si ritira dalL’Isola dei Famosi : Youma Diakite Il dodicesimo giorno di permanenza sull’Isola dei Famosi è stato segnato dal ritiro di Youma Diakite. La concorrente ha infatti lasciato il gioco dopo aver scoperto che il figlio stava prendendo in maniera “traumatica” il suo allontanamento da casa. Tutto è partito quando Youma, nell’isola dei pirati insieme a Marco Maddaloni, Ghezzal, Paolo Brosio, Aaron Nielsen e Kaspar Capparoni, si è allontanata ...

L’Isola dei Famosi - Alvin replica a Barbara d’Urso : “Io condanno…” : Barbara d’Urso contro Alvin: arriva la risposta dell’inviato de L’Isola Vitale, prima di partecipare all’Isola, ha offeso Barbara d’Urso su facebook, scatenando un putiferio. Per tale ragione la conduttrice, ieri a Domenica Live, ha annunciato di voler querelare quest’ultimo. Ma non è finita qua perchè la donna ha avuto anche da ridire con Alvin, reo di aver dichiarato che le frasi scritte da Vitale sarebbero ...

Stefano Bettarini non partecipò alL’Isola dei Famosi scorsa perchè la sua ragazza lo vietò per la presenza di Alessia Mancini. Leggi per saperne di piu : Stefano Bettarini è sbarcato all’Isola dei Famosi nella terza puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. L’ex calciatore, ufficialmente un naufrago, a questo punto si è meritato l’appellativo di “collezionista di reality”: con l’Isola ha... L'articolo Stefano Bettarini non partecipò all’Isola Dei Famosi scorsa perchè la sua ragazza lo vietò per la presenza di Alessia Mancini. ...

Ascolti tv - Che tempo che fa batte L’Isola dei famosi : ‘Che tempo Che Fa‘ su Rai1 con 3.587.000 telespettatori e uno share del 13,69% batte ‘L’Isola dei famosi’ di Canale 5 che ha registrato 2.748.000 telespettatori e uno share più alto del programma di Fazio, il 14,79%, per via della maggiore durata. Ascolti tv prime time A breve distanza il doppio appuntamento di Rai2 con ‘The Good Doctor‘ che ha ottenuto 2.342.000 telespettatori e l’8,74% nel primo ...

Yuri Rambaldi alL’Isola dei Famosi : Yuri Rambaldi Yuri Rambaldi è uno dei concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2019. Grazie al ritiro di John Vitale, il ragazzo è entrato di diritto nella rosa dei naufraghi della quattordicesima edizione. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Yuri è un galeotto insieme a Alice Fabbrica, Giorgia Venturini e John Vitale. - 03 febbraio, terza puntata | Yuri diventa un naufrago ufficiale, senza passare ...