Basket | Serie A | Venezia | rimonta thrilling a Cantù | Bologna travolge Avellino

Basket Serie A2 - Rieti vince contro Casale Monferrato. Bergamo passa in trasferta ad Agrigento : ROMA - Nel Girone Ovest la Virtus Roma guarda tutte dall'alto e assiste da prima della classifica alla ventesima giornata della Serie A2 . La Fortitudo Bologna , in testa al Girone Est , chiude il ...

Basket femminile - 16a giornata Serie A1 2019 : Schio sbanca Venezia e torna prima! Successi per Ragusa e Broni : Si è conclusa la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La scena è stata tutta per la sfida al vertice tra Venezia e Schio, vinta dalle Campionesse d’Italia tornate così al comando della classifica (anche se con una partita in più rispetto alla diretta avversaria). Poche sorprese negli altri incontri in programma, dove sono arrivate le vittorie esterne di Ragusa e Broni, rispettivamente sul campo di ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre punti. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Serie A Basket - 18ª Giornata – Bologna stende Avellino - Venezia passa di misura a Pesaro : Bologna batte Avellino, Venezia passa di misura contro Pesaro in trasferta: i risultati delle sfide del pomeriggio della 18ª Giornata di Serie A La domenica pomeriggio della Serie A di Basket si apre subito con due sfide interessanti per la zona Playoff. Apre le danze la Virtus Bologna, impegnata in casa contro Avellino. Emiliani che mantengono il fattore campo vincendo per 88-66, trascinati da da Mbaye (19 punti). Per Bologna è il 10° ...

Calendario Serie A Basket - orari e programma delle partite di oggi (3 febbraio). Come vederle in tv e streaming : Dopo l’anticipo di ieri sera che ha visto Trento battere Varese per 74-71, continua (ma non finisce oggi) la diciottesima giornata della Serie A 2018-2019, la penultima prima della pausa per le Final Eight di Coppa Italia a Firenze. La domenica si apre con lo scontro tra Virtus Bologna e Avellino, che 11 anni fa, proprio in relazione alla Coppa Italia, regalò il primo e finora unico trofeo della storia alla società irpina, anche se si era ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018-2019 : Trento supera nell’anticipo Varese : La Dolomiti Energia Trentino si rilancia nella corsa ai playoff, vincendo l’anticipo della 18a giornata della Serie A di Basket. Un successo importante quello della squadra di coach Buscaglia, che supera 74-71 la Openjobmetis Varese al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali. I lombardi mancano in questo modo l’aggancio alla coppia al terzo posto formata da Cremona e Avellino. Doppia doppia per Joao Gomes (11 ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018-2019 : Trento supera nell’anticipo Varese : La Dolomiti Energia Trentino si rilancia nella corsa ai playoff, vincendo l’anticipo della 18a giornata della Serie A di Basket. Un successo importante quello della squadra di coach Buscaglia, che supera 74-71 la Openjobmetis Varese al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali. I lombardi mancano in questo modo l’aggancio alla coppia al terzo posto formata da Cremona e Avellino. Doppia doppia per Joao Gomes (11 ...

Serie A Basket – Trento non dà scampo a Varese - i padroni di casa si impongono 74-71 : Nell’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A, Trento fa valere il fattore campo stendendo il Varese davanti ai propri tifosi Splendida vittoria per Trento nell’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A di Basket, gli uomini di Buscaglia non lasciano scampo al Varese, superandolo con il punteggio di 74-71. Ritmi altissimi al PalaTrento fin dai primi minuti di gioco, con i padroni di ...

Diretta Trento Varese / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due - si gioca! - Basket Serie A - : Diretta Trento Varese, streaming video e tv: caccia alla vittoria per avvicinare la zona playoff da parte dell'Aquila, che vuole risalre la corrente.

Basket femminile - 15a giornata Serie A1 2019 : c’è il big match - Venezia-Schio vale la vittoria della regular season : E’ arrivato il grande giorno dello scontro diretto. Nella 15a giornata della Serie A1 di Basket femminile si affrontano l’Umana Reyer Venezia ed il Famila Schio. Una sfida che vale il primato nella regular season. Venezia ha due punti di vantaggio ed inoltre ha vinto all’andata di cinque punti e dunque con un successo metterebbe una seria ipoteca sull’essere testa di Serie numero uno ai playoff (giocare sempre con il ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018-2019 : apre Trento-Varese - chiude Pistoia-Milano. Prime quattro impegnate fuori casa : Sarà una diciottesima giornata spalmata su tre giorni quella della Serie A di Basket. Si comincia sabato con l’anticipo tra la Dolomiti Energia Trentino e la Openjobmetis Varese. Un match sicuramente molto interessante perchè Trento è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e deve vincere per riavvicinarsi al treno playoff, mentre Varese con una vittoria aggancerebbe almeno per una notte al terzo posto Cremona e ...

Serie A Basket - il calendario del fine settimana 2-3 febbraio : orari e programma delle partite - come vederle in tv e streaming : Torna questo weekend la Serie A 2018-2019: la pallacanestro italiana del massimo livello vive il diciottesimo turno di un campionato finora agilmente controllato da Milano, ma che sta vivendo su diverse lotte nelle altre parti della classifica. In quest’occasione, l’Olimpia posticipa il turno al lunedì, a causa del tardo impegno di Eurolega contro il Gran Canaria: contro l’Oriora si terrà il più classico dei match tra la prima ...

Basket femminile : da Macchi a Venezia a Tagliamento in Spagna - cosa cambia in Serie A1 con le giocatrici svincolate da Napoli : L’uscita di scena della Dike Basket Napoli dalla Serie A1 2018-2019 ha provocato, oltre alle conseguenze in termini di sanzioni (tre mesi di inibizione alla presidente Filomena D’Angelo, ammenda di 16.000 euro e annullamento di tutte le partite fin qui giocate), lo svincolo delle giocatrici, che si stanno accasando proprio in questi giorni un po’ in tutt’Italia e non solo. Isabelle Harrison, che aveva già lasciato la ...