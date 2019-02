L’Ospedale San Carlo di Nancy installa la TC Revolution | l’unica del suo genere nel Lazio

Alessandro sta bene dopo il trapianto di midollo - oggi esce dalL’Ospedale - Così si dona : Alessandro Montresor, il bambino di un anno e mezzo sottoposto a trapianto di midollo con il padre, sta bene e sarà dimesso oggi dal Bambino Gesù di Roma

Meningite : 19enne ricoverata in terapia intensiva alL’Ospedale Sant’Antonio di Padova : Una ragazza di Lagnasco (Cuneo) è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Sant’Antonio di Padova per Meningite da meningococco: la 19enne e non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono in miglioramento. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il 6 gennaio. I medici dell’Uls 6 hanno già rintracciato e sottoposto a profilassi una ventina di persone. La profilassi è obbligatoria solo in caso di contatto ...

Morta la donna assediata dalle formiche alL’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli : Thilakawathie Dissianayake, la 70enne invasa dalle formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, è deceduta oggi.Continua a leggere

Sanità : nuova coppia di gemelle siamesi alL’Ospedale Bambino Gesù di Roma : Proviene dalla capitale della Repubblica Centrafricana, Bangui, la nuova coppia di gemelline siamesi che si trova ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma per tentare, se possibile, l’intervento chirurgico di separazione. A far loro visita è stato anche il cardinale Parolin, che si è recato presso il nosocomio pediatrico in occasione del Natale. I medici del Bambino Gesù hanno già operato, nel 2017, le piccole Rayenne e Djihene, ...

Genova parcheggi gestirà i posti auto delL’Ospedale San Martino. «Tariffe invariate» : L’azienda sanitaria avrà una quota di partecipazione nella società del ComuneGiuffrida: «Invariate le tariffe». Ma in consiglio comunale si prepara lo scontro

Roma - 10 anni fa la chiusura delL’Ospedale San Giacomo : il comune chiede di riaprirlo - la Regione non risponde : Dieci anni di completo abbandono, è questo lo stato in cui versa l’ospedale San Giacomo, un immobile di 30 mila metri quadrati, in pieno centro a Roma, ristrutturato qualche mese prima di essere dismesso. Roma Capitale, dopo una mozione approvata in consiglio comunale, ha invitato ad un tavolo tecnico gli assessori al Bilancio e alla Sanità della Regione Lazio per trovare una soluzione condivisa e recuperare lo stabile ma non ha ottenuto ...

Sanità - Firenze : parte la riqualificazione delL’Ospedale del Mugello : parte la riqualificazione dell’Ospedale del Mugello a Firenze. Nel progetto particolare attenzione è stata posta alla valorizzazione e potenziamento dei servizi attuali (per esempio ampliamento del pronto soccorso e della chirurgia, riorganizzazione del laboratorio analisi) e alla realizzazione di nuovi reparti (principalmente in area medica e materno infantile), ai collegamenti orizzontali e verticali per migliorare i percorsi interni, al ...

San Giovanni Rotondo. Paziente stuprata alL’Ospedale di Padre Pio : arrestato un infermiere : L'episodio nella Casa Sollievo della Sofferenza. L'uomo, di circa 50 anni, si trova ai domiciliari, in atto le pratiche di licenziamento. Massimo riserbo sulla vicenda, con gli inquirenti impegnati a capire se altre pazienti siano state vittime di violenza.Continua a leggere

Ecco i rilievi 3D dell’area archeologica delL’Ospedale San Giovanni : La Soprintendenza Speciale di Roma e l’Azienda Ospedaliera San Giovanni il 29 novembre presenteranno in un convegno - domani 29 novembre dalle 9,30 alle 13 nella Sala Folchi del Presidio Ospedaliero San Giovanni - i risultati dei lavori condotti in collaborazione con le...

Sanità : L’Ospedale San Raffaele tra i membri dell’European University Hospital Alliance : Poco più di un anno fa, i nove migliori ospedali universitari europei si sono riuniti per la prima volta per condividere le loro competenze in materia di assistenza sanitaria, ricerca e istruzione, fondando così l’European University Hospital Alliance (EUHA). L’IRCCS Ospedale San Raffaele, unico istituto italiano a fare parte di questa prestigiosa alleanza, ha ospitato in questi giorni l’assemblea generale dell’EUHA, composta dai CEO di ...

Maltempo Firenze : infiltrazioni nelL’Ospedale di Santa Maria Annunziata : infiltrazioni d’acqua, nel reparto day hospital oncologico dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, a causa del Maltempo di ieri. Lo rende noto l’Asl Toscana centro. I forti temporali di ieri pomeriggio, spiega una nota, hanno provocato delle infiltrazioni in una delle stanze in cui si cambiano gli infermieri del reparto. Una decina gli armadietti risultano inagibili e oggi sono stati spostati nello spogliatoio ...

Influenza e vaccini : appuntamento alL’Ospedale San Giuseppe di Milano insieme al virologo Fabrizio Pregliasco : Il 28 novembre alle ore 18:00 appuntamento all’Ospedale San Giuseppe di Milano per discutere di Influenza e vaccinazioni. A chiarire eventuali dubbi e rispondere alle domande dei cittadini un ospite d’eccezione, il virologo Fabrizio Pregliasco, Professore all’Università degli Studi di Milano. Le temperature si stanno abbassando e con loro sono in arrivo i tipici malanni invernali, Influenza compresa. Per l’anno 2018-2019 è attesa un’epidemia ...