Liam Payne e Naomi Campbell | il gossip impazza | le due star beccate a Londra

Liam Payne avvistato a un appuntamento con Naomi Campbell - dopo aver flirtato su Instagram : Le voci su una possibile relazione sono sempre più concrete The post Liam Payne avvistato a un appuntamento con Naomi Campbell, dopo aver flirtato su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Naomi Campell - regina della moda e (forse) del cuore di Liam Payne : La venere nera colpisce ancora. A Naomi Campbell è bastato comparire in passerella nel finale della sfilata Haute Couture di Valentino, a Parigi, per avere gli occhi tutti puntati su di lei, tanto da fare dimenticare le giovani colleghe che l'hanno preceduta. Nessuno si è mai permesso di dirle che è fuori tempo massimo per sfilare, anche perché a 48 anni (49 a maggio) lei continua ad essere unica, nel suo muoversi come ...

Naomi Campbell : flirt sui social con Liam Payne - ex volto dei One Direction : A 48 anni Naomi Campbell resta una tra le icone di moda e di stile più apprezzate di sempre. Con il passar del tempo, conserva ancora la sua bellezza e il suo fascino seducente. Lo ha messo in mostra ...

Liam Payne e Naomi Campbell hanno flirtato pubblicamente su Instagram : Una serie di commenti ammiccanti The post Liam Payne e Naomi Campbell hanno flirtato pubblicamente su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

La reunion degli One Direction è vicina : le parole di Liam Payne a un passo dal 2019 : La reunion degli One Direction potrebbe essere molto vicina. Le parole di Liam Payne lasciano ben sperare a proposito di un ritorno della formazione a quattro della band anglo-irlandese ma è ancora tutto da decidere. Intervistato nelle scorse settimane da Capital FM, Liam Payne ha raccontato di aver parlato con il compagno di band Niall Horan e di aver messaggiato con lui. Inoltre ha rivisto Louis Tomlinson in occasione della partecipazione ...

One Direction : Liam Payne lancia l’idea reunion per le Feste di Natale : Magari! The post One Direction: Liam Payne lancia l’idea reunion per le Feste di Natale appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne a X Factor 12 presenta Polaroid con il produttore Jonas Blue nel 6° Live Show (video) : Jonas Blue e Liam Payne a X Factor 12 si sono esibiti sulle note di Polaroid durante il 6° Live Show. Come ogni anno, ad X Factor sono presenti anche ospiti internazionali per presentare i loro ultimi progetti, e questa settimana è il turno di Jonas Blue e Liam Payne. Il primo, produttore di fama mondiale, solo con il precedente singolo ha totalizzato circa cinque miliardi di streaming in tutto il mondo; il secondo è una delle voci e uno dei ...

X Factor 2018 - sesto live in diretta : ecco i brani della serata. Ospiti Giorgia - Jonas Blue e Liam Payne : X Factor 2018 Dopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a X Factor 2018 continua con il sesto live. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del sesto live 21.16: Il sesto live viene aperto da Giorgia, che ...

X Factor 2018 - sesto live in diretta : ecco i brani della serata. Ospiti Giorgia - Jonas Blue e Liam Payne : X Factor 2018 Dopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a X Factor 2018 continua con il sesto live. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: anticipazioni sesto live Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la ...

Uomini e donne : Andrea Damante paparazzato con Maya Henry - ex di Liam Payne : Il gossip si fa internazionale per Andrea Damante. L’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2016, infatti, è coinvolto in un pettegolezzo che arriva direttamente dagli Stati Uniti, da Los Angeles precisamente. Il ‘Dama’, che presto vedremo anche nella terza stagione di Riccanza, è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in edicola il 28 novembre in compagnia di una fanciulla che risponde al nome di Maya ...

X Factor 2018 - Live show/ Diretta - eliminato : ospiti Giorgia - Jonas Blue e Liam Payne - 29 Novembre - - IlSussidiario.net : X Factor 2018, Diretta, eliminato e ospiti: due manche per i concorrenti. Sul palco Giorgia, Jonas Blue e l'ex One Direction, Liam Payne.