Club Basket Frascati serie B f | Lascala | «Un piazzamento migliore può fare la

Club Basket Frascati (serie C Gold) - Ndzie : «Sogno di ripetere qui il percorso con la Vis Nova…» : Roma – La serie C Gold del Club Basket Frascati vuole il primo successo del nuovo anno. Dopo il k.o. contro la Fortitudo di mercoledì scorso, la squadra di coach Rossella Cecconi torna in campo domani per un altro match infrasettimanale: al palazzetto di Vermicino si gioca la sfida interna contro l’Alfa Omega, un match delicato contro una formazione che al momento ha quattro punti in ,meno rispetto ai frascatani. «Vogliamo riscattare la ...

Club Basket Frascati (serie C Gold) - Cecconi : «Ragazzi pronti per il doppio impegno ravvicinato» : Roma – Una lunga pausa di Natale, prolungata anche all’Epifania. Ma questa è la settimana del ritorno in campo per la serie C Gold maschile e quindi anche per il gruppo del Club Basket Frascati. I ragazzi allenati da Rossella Cecconi affronteranno in rapida sequenza la Fortitudo fuori casa (giovedì) e l’Alfa Omega tra le mura amiche (sabato). «Soprattutto il primo match rappresenta una incognita per tutti vista il lungo periodo di ...

DIRETTA SIENA AGRIGENTO/ Streaming video tv : come arrivano i due Club oggi - basket Serie A2 - : DIRETTA SIENA AGRIGENTO Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi domenica 6 gennaio, .

L’Orlandina Basket sbarca negli eSport - è il primo Club cestistico in Italia : La società ha siglato una partnership con Pro2Be eSports, che sancisce l'ingresso del club nel mondo del gaming. L'articolo L’Orlandina Basket sbarca negli eSport, è il primo club cestistico in Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Club Basket Frascati (serie B/f) - Iannone : «Ora bisogna ritrovare il giusto spirito di squadra» : Roma – Non è un momento semplice per la serie B femminile del Club Basket Frascati. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno dovuto incassare tre sconfitte consecutive (oltre al rinvio del match interno con il Santa Marinella. Nell’ultimo turno le tuscolane hanno ceduto per 68-61 sul campo della Stella Azzurra Roma Nord e il pivot classe 1993 Giulia Iannone analizza così la sfida. «Volevamo fortemente riscattare la brutta prestazione ...

Basket - in Serie A arriva il fair play finanziario : più controlli sui bilanci dei Club : Un giro di vite per evitare nuovi crac finanziari nel Basket, con l'introduzione di un fair play finanziario per la Serie A. L'articolo Basket, in Serie A arriva il fair play finanziario: più controlli sui bilanci dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Club Basket Frascati (Under 16 Ecc.) - Giammò : «Questo è un gruppo estremamente promettente» : Roma – Non solo prime squadre. Da tempo il Club Basket Frascati cura con minuzia di particolari il suo settore giovanile e anche quest’anno ci sono diversi gruppi che promettono davvero bene sia per ciò che concerne i risultati nelle loro categorie, sia soprattutto per la crescita in ottica futura di molti ragazzi. E’ il caso dell’Under 16, unica squadra del Club tuscolano a disputare il campionato di Eccellenza: il gruppo è stato affidato ...

Club Basket Frascati (C Gold/m) - Okereke : “Tenere alta la concentrazione” : Frascati (Rm) – La serie C Gold maschile del Club Basket Frascati coglie (per la prima volta in stagione) la sua seconda vittoria consecutiva. Dopo il pesantissimo e rumoroso successo sul campo della ex imbattuta Frassati, il gruppo di coach Rossella Cecconi ha rispettato i pronostici sconfiggendo tra le mura amiche Sora per 86-82. Ma, come dimostra il risultato, è stata una partita molto dura e la tesi viene confermata anche dal giovane centro ...

Basket : Club accusa - razzismo da arbitro : ANSA, - BOLOGNA, 24 NOV - Un giocatore di pallacanestro apostrofato con toni razzisti da un arbitro. A denunciarlo è la società Basket Forlimpopoli, Forlì-Cesena, e l'episodio sarebbe accaduto ieri ...