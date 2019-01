Test antidroga per i politici | c’è il primo sì del Molise | si astiene la Lega | votano

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Ilaspira a essere la prima regione in Italia con iper i consiglieri regionali e assessori. La prima commissione consiliare regionale, presieduta dall’esponente dei Popolari per l’Italia Andrea Di Lucente, ha licenziato a maggioranza la proposta di legge che prevede di effettuare controlli casuali e periodici. Nella votazione si è astenuta la consigliere Filomena Calenda (), mentre ha espresso voto contrario Andrea Greco (M5s). Ora dovrà esprimersi il consiglio regionale che dall’anno scorso ha una maggioranza di centrodestra ed è presieduto dal forzista Donato Toma.“Un significativo passo in avanti sulla strada della trasparenza e dellalità”, ha esultato il consigliere Massimiliano Scarabeo (ex Pd e ora eletto con il centrodestra) efirmatario della proposta di legge. “Spiace”, ha detto in una nota, ...