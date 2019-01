Appuntamento con la lucciola Scopre che è anziana | denuncia

La Porta Rossa : Stasera su Rai Due il terzo Appuntamento con le repliche : Nuovo appuntamento con le repliche della fiction rai che vede Lino Guanciale nei panni del protagonista Leonardo Cagliostro.

Al Teatro delle Arti di Salerno torna 'C'era una volta' : primo Appuntamento con 'Bollicinema' : Domenica 20 gennaio riprende al Teatro delle Arti di Salerno "C'era una Volta", la rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte giunta alla settima edizione. Ad aprire la rassegna la Compagnia New Age Animazione che andrà in scena con " Bollicinema Show ". Non uno spettacolo, ma un ...

Le Iene Show - Nadia Toffa torna in tv alla conduzione dell'Appuntamento domenicale del programma : Finita la pausa natalizia, domani 20 gennaio torna l'appuntamento domenicale con Le Iene Show . Tra i servizi della puntata spiccano un'intervista in Svizzera a Alvaro Lojacono, ex brigatista che fu ...

Torna Genius Loci : domenica 20 gennaio primo Appuntamento a Conzano : ... Emanuele Demaria, unitamente a presepi provenienti da diversi paesi extra europei, raccolti da Tata Spada durante i suoi viaggi intorno al mondo. Presenti in mostra anche la collezione di letterine ...

Eclisse con la “Super Luna rossa” : Appuntamento lunedì 21 Gennaio all’alba : Tutto pronto per il primo vero spettacolo astronomico dell’anno: nella notte tra il 20 e 21 Gennaio sarà possibile osservare un’eclissi totale di Luna, la prima SuperLuna del 2019, dopo quasi un anno di assenza. Per vederla, bisognerà alzarsi all’alba dal momento che raggiungerà il culmine alle 6:12 italiane, ma la levataccia dovrebbe valere la pena perché per vedere un’eclissi simile bisognerà aspettare dieci ...

Nuovo Appuntamento con Lucky Shots : sfida dal dischetto Rodriguez-Castillejo : Ricardo Rodriguez e Samu Castillejo sono stati protagonisti del secondo appuntamento con "Lucky Shots", la sfida ai rigori organizzata da StarCasinò L'articolo Nuovo appuntamento con Lucky Shots: sfida dal dischetto Rodriguez-Castillejo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SuperBrain - Le Supermenti : Stasera su Rai 1 il secondo Appuntamento : Prosegue la sfida tra le Supermenti del talent show condotto da Paola Perego. Il trio di giudici famosi della seconda puntata di oggi è composto da Amanda Lear, Antonino Cannavacciuolo e Giampaolo Morelli.

AVERSA - Ortelius Room - a Palazzo Cascella Appuntamento con la scrittura e i suoi segreti : ... ma scrittura «alta» , o anche «alata», : quella che parte dal romanzo di formazione per arrivare all'opera mondo, nutrendosi di ideali puri e rifiutando ogni compromesso col mercato, fino a ...

Marotta-Wanda - una telefonata allunga la vita. Oggi il primo contatto tra le parti - mentre l'Appuntamento... : Il Corriere dello Sport indica la giornata odierna come quella del primo contatto telefonico tra Wanda Nara e Beppe Marotta, finalmente vicini a fissare una data per discutere del rinnovo del capitano nerazzurro. '...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : dieci gli azzurri convocati dal DT Zoggeler per l’Appuntamento più importante della stagione : Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio si terranno a Winterberg, in Germania, i Mondiali 2019 di Slittino, prima rassegna iridata in programma nella stagione degli sport invernali. La località tedesca ospiterà la manifestazione per la terza volta nella storia dopo esserne stata sede nel 1989 e nel 1991. Il direttore tecnico Armin Zoggeler ha comunicato l’elenco dei convocati per la spedizione azzurra che sarà composti dagli stessi dieci ...

Va all’Appuntamento con prostituta ma scopre che è anziana - cliente si rivolge ai carabinieri : Alla vista della donna sua coetanea il 61enne ha fatto marcia indietro. Quando la 63enne ha preteso comunque parte del compenso pattuito, lui si è rivolto ai carabinieri che l'hanno denunciata per estorsione.Continua a leggere

Al Palaflorio Appuntamento con Taekwondo per i bambini : ... in cui corpo e mente si armonizzano per dare luogo ad una disciplina che si fonda su cortesia, integrità, perseveranza, autocontrollo e coraggio, valori di straordinaria importanza nello sport come ...

Milano torna vintage. Appuntamento con East Market domenica 20 gennaio : domenica prossima 20 gennaio nuovo Appuntamento con East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti

Coppa Italia - c’è Roma-Entella all’Olimpico : la sede del club ligure chiusa per “Appuntamento con la storia” : La società ligure ha chiuso la sede nella giornata di oggi per far recare tutti i dipendenti a Roma per assistere alla partita contro i giallorossi “Chiuso per appuntamento con la storia. Forza Entella“. Questo il testo del cartello apparso oggi sulla sede della Virtus Entella a Chiavari che questa sera allo stadio Olimpico di Roma affronterà i giallorossi negli ottavi di finale di Coppa Italia. “Oggi la nostra sede resta ...