Burkina Faso | scomparsa Luca Tacchetto Per il Canada «Edith è viva»

Cadavere in Burkina Faso : non è Luca Tacchetto ma un canadese/ Kirk Woodman ucciso da jihadisti? : Cadavere in Burkina Faso: non è Luca Tacchetto. Ultime notizie, è il turista canadese Kirk Woodman, forse vittima di jihadisti.

Burkina Faso - ritrovato morto canadese rapito martedì : Un cittadino canadese rapito martedì scorso in Burkina Faso è stato trovato morto. Lo ha detto oggi un portavoce del ministero per la Sicurezza. "Il corpo di un uomo bianco con ferite da arma da fuoco trovato nel nord del Burkina Faso ieri sera è quello di Kirk Woodman" ha detto il portavoce Jean-Paul Badoum all'Afp. Il corpo è stato trovato ieri sera a una sessantina di chilometri da Gorom-Gorom. Kirk Woodman, dipendente canadese di una ...

Burkina Faso - scoperto cadavere di un uomo bianco : non è Luca Tacchetto : È stato ritrovato in Burkina Faso il cadavere di un uomo bianco, ma non appartiene a Luca Tacchetto, il 3oenne figlio dell'ex sindaco di Vigonza scomparso nel paese africano con l'amica Edith Blais lo scorso 15 dicembre. Era stata allertata la Farnesina, ma il corpo appartiene ad un cittadino canadese.Continua a leggere

Burkina Faso - scoperto cadavere di un uomo bianco : potrebbe essere Luca Tacchetto : È stato ritrovato in Burkina Faso il cadavere di un uomo bianco, che potrebbe appartenere a Luca Tacchetto, il 3oenne figlio dell'ex sindaco di Vigonza scomparso nel paese africano con l'amica Edith Blais lo scorso 15 dicembre. Allertata la Farnesina: accertamenti in corso per stabilire l'identità del corpo.--Il cadavere di un uomo bianco è stato ritrovato in Burkina Faso, ma non è di Luca Tacchetto, architetto 30enne figlio dell'ex sindaco di ...

Burkina Faso - trovato il cadavere di un uomo bianco : potrebbe essere il copro di Luca Tacchetto : L'Unità di crisi della Farnesina, a quanto apprende l'Adnkronos, è allertata per verificare con le autorità locali l'identità del corpo senza vita di un 'uomo bianco' rinvenuto mercoledì sera a Siega, ...

Burkina Faso - in corso verifica identità cadavere uomo bianco : L'Unità di crisi della Farnesina è allertata per verificare con le autorità locali l'identità del corpo senza vita di un "uomo bianco" rinvenuto mercoledì sera a Siega, nel nord del Burkina Faso. Nel Paese africano, dove sono attive bande armate e milizie islamiste, risultano sequestrati diversi cittadini stranieri. Ieri è stata confermata la notizia del rapimento a Tiabangou, vicino alla frontiera col Niger, di un cittadino canadese, Kirk ...

Burkina Faso - ritrovato "corpo di uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco". Si teme per Luca Tacchetto : Il corpo di "un uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco" è stato trovato mercoledì sera a Siega, nella provincia di Soum, nel nord del Burkina Faso, Paese teatro di frequenti attacchi jihadisti. Lo apprende l'agenzia AFP da una fonte della sicurezza. "Il corpo viene portato ora verso Dori (nel no

Burkina Faso : Luca Tacchetto - 'andiamo a prendere un visto - e poi vendiamo l'auto' : Padova, 16 gen. (AdnKronos) - "Invece che andare direttamente dal Burkina al Togo, andiamo a prendere un visto. Potremmo andare in Costa D’Avorio. Poi potremmo tornare in Burkina e andare in Benin. Sarà lunga". Sono le prime parole di un messaggio vocale della durata di poco meno di un minuto che Lu

Burkina Faso - Isis : 12 civili uccisi : 2.05 Dodici civili sono stati uccisi in una attacco jihadista nel Nord del Burkina Faso nella regione settentrionale del Sahel. Lo ha reso noto il ministero per la Sicurezza. "Circa 30 uomini armati hanno effettuato un attacco terroristico nel villaggio d Gasseliki", è stato precisato.

Da Celle Ligure al Burkina Faso per aiutare i bambini delle zone rurali : E' partita da Celle Ligure un'ambulanza donata dalla Croce Rosa attraverso una collaborazione tra ANPAS e bambini del deserto per il Burkina Faso. Questo importante mezzo, così come si legge sul sito ...

Burkina Faso - il francese che ha ospitato Luca Tacchetto : “Temo sia accaduto qualcosa di grave” : “Temo che a quei due ragazzi sia successo qualcosa di molto grave”, ha detto in un’intervista Robert Guilloteau, l’ultima persona ad aver visto in Burkina Faso il trentenne italiano Luca Tacchetto e la compagna canadese di trentaquattro anni Edith Blais. Il francese non ha più avuto notizie dei due giovani dalla mattina del 16 dicembre.Continua a leggere

Burkina Faso - francese : Temo per ragazzi : 7.12 Non si hanno ancora notizie di Luca Tacchetto e Edith Blais scomparsi ormai più di 3 settimane in Burkina Faso. Il Corriere della Sera ha intervistato Robert Guilloteau,il cittadino francese che vive a Bobo-Dioulasso e che per ultimo ha visto i due ragazzi che gli avevano detto di voler andare alla moschea di Bobo-Dioulasso. Alla domanda: "Un'idea se la sarà fatta su cosa possa essere accaduto",ha risposto:"Non lo so Qui la situazione è ...

Burkina Faso : direttore Nigrizia - 'rapimento jihadista l'ipotesi più credibile' (2) : (AdnKronos) - E il mensile delle Missioni Africane sul suo sito spiega infatti che il Burkina Faso è considerato a rischio per la presenza di terroristi islamici e di banditi. Nel settore centrale 46 persone sono state uccise in scontri etnici la scorsa settimana. Dopo la notte del 31 dicembre, uomi

Burkina Faso : direttore Nigrizia - 'rapimento jihadista l'ipotesi più credibile' : Verona, 8 gen. (AdnKronos) - "A questo punto, l'ipotesi più plausibile per la scomparsa di Luca Tacchetto ed Edith Blais è quella del rapimento da parte di un gruppo di terroristi islamici, che si sostengono appunto grazie a rapimenti, estorsioni e traffico di droga". Lo sottolinea all'Adnkronos Efr