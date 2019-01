Brexit - Corbyn : «Nuovo referendum è una opzione». Theresa May lavora a un 'piano B' : ... «Il no deal è il risultato a cui arriveremo se non succederà nulla di nuovo» ha affermato Lewis, secondo il quale per il Regno Unito è fondamentale poter condurre una politica commerciale ...

Brexit - Theresa May ottiene la fiducia/ Ultime notizie - premier rilancia la trattativa con Ue : Brexit, la May incassa la fiducia/ Ultime notizie, l'UE apre alla proroga: uscita dall'Europa entro il 2020? Londra spera che tale ipotesi si verifichi

Brexit - Theresa May subito al lavoro per un piano B. Botta e risposta Lewis-Weber : Ha poco tempo per riposarsi sugli 'allori', relativi, Theresa May. Appena incassata la fiducia da quello stesso Parlamento che martedì aveva bocciato a larghissima maggioranza, 230 voti di scarto, l'...

Brexit - Theresa May è salva : il Parlamento vota la fiducia : DIRITTILEGGICONTIIL CONFINE DELLA GUINNESSI TEMPITheresa May rimane in piedi. Ventiquattro ore dopo che il Parlamento, a larghissima maggioranza, ha bocciato il suo accordo sulle modalità di uscita dall’Unione Europea (raggiunto dopo due anni di negoziati), è stata respinta, con 325 voti su 306, la mozione di sfiducia contro di lei e il suo Governo, presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni. Molti parlamentari del suo ...

Brexit - Theresa May e il piano B che ancora non c’è. L’Ue a muso duro : “Accordo su ritiro non negoziabile” : Dopo la fiducia alla Camera dei Comuni, Theresa May dice che tornerà a dialogare con Bruxelles sulla Brexit. Resta però da capire su quali basi e avanzando quali richieste, visto che i margini di manovra sembrano ormai ridottissimi. “Ora è il governo britannico che deve venire a Bruxelles a dire ai 27 cosa vuole. Sulla base delle proposte daremo le nostre valutazioni”, ma “l’accordo sul ritiro non è rinegoziabile”, fanno sapere dalla ...

Theresa May sopravvive a sfiducia - Brexit nel caos. Entro lunedì nuovo Piano ma si fa strada rinvio fino al 2020 : All'indomani della bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea sulla Brexit, il parlamento britannico ha confermato la fiducia alla premier britannica Theresa May, respingendo con 325 voti contrari e 306 favorevoli la mozione di sfiducia presentata dai laburisti. Ma Oltremanica il caos politico e' totale. E il tempo stringe: perche' ormai mancano appena 72 giorni alla data prevista per l'uscita, il 29 marzo. La premier lavora a una ...

Brexit : Theresa May resta Premier - : Il Parlamento britannico mercoledì sera, come previsto, ha espresso la fiducia nel governo, nonostante il giorno prima avesse respinto l'accordo con l'UE sulla Brexit proposto dal primo ministro ...

Brexit : Theresa May salva dalla mozione di sfiducia : A meno di 24 ore dalla disfatta subita per l'approvazione dell'accordo sulla Brexit con l'Unione Europea, Theresa May ha affrontato nuovamente il Parlamento per la sopravvivenza del Governo ...

Brexit - ecco che cosa farà adesso Theresa May : Dopo una batosta storica, come minimo bisogna mostrare di essere collaborativi. Così ha fatto il primo ministro britannico Theresa May che il giorno dopo aver subito la più pesante...

Brexit - Parlamento al voto sulla mozione di sfiducia a Theresa May : Dopo la disfatta di martedì sera, Theresa May affronta un nuovo voto in Parlamento. Questa volta in gioco non c’è l’accordo con l’Unione Europea sulla Brexit, ma la sopravvivenza del governo conservatore...

Brexit - come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Una di quelle congetture dei cronisti politici che dura lo spazio di mezzo pomeriggio ma che subito convince perché suggestiva, narrava ieri che la premier britannica Theresa May avrebbe perso il voto ...

Brexit - come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Questa sera nuovo esame per la premier britannica, con la mozione di sfiducia in Parlamento presentata dai Laburisti di Corbyn: questa volta Theresa May dovrebbe riuscire a superare il voto della Camera dei Comuni per poi cercare una via d’uscita da una situazione sempre più intricata...

Brexit : la lunga notte di Theresa May - no della Camera dei Comuni : Si chiude con 432 voti contrari e 202 favorevoli una delle notti più lunghe per Westminster. Il Parlamento inglese ha votato contro l'accordo faticosamente raggiunto con l'Unione Europea da Theresa May per l'uscita dall'UE producendo quella che è stata definita la più pesante sconfitta parlamentare dell'era democratica. Si contano 118 voti ribelli tra le file dei conservatori e 3 voti discordanti nel partito laburista ma la partita resta aperta ...

Una storica battuta d'arresto per Theresa May e la Brexit : È una decisione difficile da prendere per una classe politica che dovrà ammettere di aver fallito, ma nei prossimi giorni rischia di rivelarsi l'unica soluzione possibile. , Traduzione di Andrea ...