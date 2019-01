Betis Siviglia | dalla Francia il terzino?

Betis Eibar - pioggia di peluches in campo : splendida iniziativa di beneficenza a Siviglia : Con l'arrivo del Natale, solitamente, si è tutti più buoni. Certo, la delusione e la tristezza per una sconfitta non le può cancellare nessuno, ma è il periodo dell'anno in cui le persone riescono a ...

Il Betis Siviglia è il secondo club al mondo ad aprire uno store su Amazon : Dopo il Napoli In estate abbiamo celebrato il Napoli e la sua strategia di marketing, primo club al mondo ad aprire un branded store su Amazon. Ora l’esempio della società partenopea è stato seguito dal Betis Siviglia, che ha aperto il suo negozio dedicato sulla piattaforma di e-commerce più importante del mondo. Lo store del club andaluso sarà in lingua spagnola, tedesca, francese ed inglese. Il comunicato ufficiale della sicoetà ...

Europa League - Betis Siviglia-Milan 1-1 : il tabellino della partita : Betis-MILAN 1-1, Primo tempo 1-0, Reti: pt 12' Lo Celso, B,; st 18' Suso, M,. Betis: Pau Lopez; Mandi, Bartra, Feddal; Tello, Lo Celso, Carvalho, Canales, Junior Firpo; Sanabria, 28' st Loren,, ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Betis Siviglia-Milan 1-1. Suso sveglia i rossoneri dopo un’ora da incubo. Calhanoglu e Musacchio ko : Il Milan limita i danni sul campo del Betis Siviglia, pareggia 1-1 contro gli spagnoli e resta in piena corsa per la qualificazione al secondo turno di Europa League, nonostante la rimonta dell’Olympiacos che ha travolto con un secco 5-1 i lussemburghesi del Dudelange, prossimo avversario dei rossoneri a San Siro. I greci hanno così raggiunto il Milan al secondo posto (7 punti) mentre il Betis guida la graduatoria con 8 punti. Primo tempo ...

Pagelle Betis Siviglia-Milan 1-1 - Europa League : i voti della partita. Suso salva i rossoneri - che fanno però troppi errori : Il Milan pareggia 1-1 con il Betis Siviglia nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 di calcio. I rossoneri si salvano nel secondo tempo grazie al gol di Suso e trovano un punto importante per la qualificazione. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle della partita. Pagelle Betis Siviglia-Milan Milan Reina 5,5: non ha particolari colpe sul gol, ma anche oggi non dà sicurezza al ...

Betis-Milan - scontri tra ultras in quel di Siviglia : 20 tifosi fermati : Betis-Milan, le notizie che arrivano da Siviglia parlano di scontri tra le tifoserie al di fuori dello stadio: i dettagli Ancora una volta siamo costretti a commentare l’inciviltà di alcuni ultras. Betis-Milan è iniziata con una notizia di cronaca, scontri tra tifosi delle due fazioni, proprio come ieri è accaduto in Russia ai tifosi giallorossi. Secondo gli spagnoli di Estadio Deportivo, sarebbero circa 20 i tifosi milanisti fermati ...

