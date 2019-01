Air Italy conferma | Senza continuità territoriale impatto significativo sui

Stop ai voli di Air Italy in continuità da Olbia : che cosa succede ora e i pericoli per i lavoratori : L'esito della continuità territoriale da Olbia. Una cosa è certa: dal prossimo aprile i voli in continuità territoriale, ovvero quelli a tariffa scontata per chi vive in Sardegna, non saranno più ...

Sciopero aerei 28 gennaio : possibili disagi per chi vola con Alitalia - Air Italy e Vueling : gennaio è un mese critico per quanto riguarda il settore dei trasporti. Le agitazioni sindacali hanno movimentato la prima parte e non mancheranno scioperi anche nella seconda parte. Particolare attenzione bisognerà rivolgerla al comparto aereo, che sarà interessato da una protesta a livello nazionale. Diverse le aziende coinvolte, tra cui anche Alitalia. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di lunedì 28 gennaio 2019. Il ...

Chicago quarta nuova rotta Air Italy del 2019 : Air Italy ha annunciato la sua quarta nuova destinazione per il prossimo anno - Chicago O'Hare International Airport " che sarà operata dal 14 maggio 2019. Il nuovo Milano Malpensa - Chicago si ...

Nuova rotta non stop di Air Italy da Malpensa a Chicago : L'hub Air Italy nello scalo intercontinentale di Milano Malpensa continua ad arricchirsi di voli e destinazione programmate per l'anno prossimo: il Milano - Chicago è l'ultima novità annunciata dalla ...

Nuovo volo di Air Italy per il Canada - biglietti in vendita da domani : Dal 6 maggio si viaggerà per Toronto. Air Italy è lieta di annunciare che a partire dal 6 maggio 2019 avvierà un volo diretto verso la città canadese di Toronto, l'ottava nuova destinazione ...

Milano - Toronto - da maggio 2019 Air Italy volerà in Canada : Decollo il 6 maggio 2019 per il volo diretto da Milano Malpensa a Toronto , in Canada e ottava nuova destinazione intercontinentale di Air Italy che continua così ad allargare le rotte in partenza dal ...

Air Italy - nuovi voli con destinazione Mumbai e Cagliari : Air Italy ha inaugurato il primo volo diretto da Milano Malpensa a Mumbai, segnando un altro importante traguardo per la Compagnia in rapida espansione, con Mumbai che diventa la quinta nuova ...

Sciopero aerei 16 dicembre : possibile stop per i voli di Vueling e Air Italy : Una serie di scioperi nel settore dei trasporti ha interessato già la prima decade del mese di dicembre. Nel corso dei prossimi aggiorni, assisteremo ad altre agitazioni sindacali, tra cui spiccherà quella del comparto aereo. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 16 dicembre 2018, quando a fermarsi sarà il personale di due compagnie di volo. Per la precisione, si asterranno dal turno di lavoro per 4 ore (11.00-15.00) i piloti di ...

Air Italy - inaugurato il Milano-Delhi : Primo volo diretto Air Italy Milano Malpensa-Delhi con Airbus A330-200. E' la quarta nuova destinazione intercontinentale della seconda compagnia aerea italiana nel 2018, dopo il lancio dei voli su ...

In rete la Summer 2019 di Air Italy sul corto e medio raggio : Air Italy ha aperto alle vendite la rete di collegamenti di corto e medio raggio programmati per la prossima stagione primavera-estate 2019. La compagnia aumenta i collegamenti diretti tra l'Italia e ...

Sciopero aerei 16/12 - dalle 11 alle 15 : disagi per i passeggeri di Air Italy e Vueling : Il calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede una giornata di Sciopero aerei per dicembre 2018. I disagi maggiori saranno avvertiti dai passeggeri delle compagnie aeree Air Italy e Vueling. In totale, nel corso del corrente mese sono previste quattro proteste nel settore aereo. La particolarità è che si concentreranno in un'unica giornata, quella del 16 dicembre. Oltre al personale di Air Italy e Vueling ...

Trasporto aereo : ENAC approva la Carta dei Servizi di Air Dolomiti - AirItaly - Blue Panorama e Neos : Illustrare i Servizi offerti ai propri passeggeri e fornire informazioni sulla società in un'ottica di trasparenza, efficacia e qualità. E' questo l'obiettivo della Carte dei Servizi delle compagnie ...

