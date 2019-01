Stati Uniti | i gesuiti pubblicano una lista dei religiosi accusati di abusi

Netflix alza i prezzi degli abbonamenti negli Stati Uniti : Anno nuovo, nuovo rincari. È un ritornello ormai noto per molti servizi di base ma anche per qualche extra di intrattenimento. Anche la piattaforma di streaming video più importante al mondo si adegua. Netflix, che ha ormai raggiunto il valore di oltre 100 miliardi e ha 130 milioni di utenti al mondo, ha infatti deciso di aumentare i costi dei propri abbonamenti negli Stati Uniti. I rincari, tra il 13 e il 18%, riguardano tutte le opzioni di ...

Nuoto - due collegiali negli Stati Uniti per gli atleti azzurri : c’è anche Federica Pellegrini : La spedizione azzurra è pronta a partire alla volta degli Stati Uniti, dove sono in programma due collegiali Gli azzurri Federica Pellegrini (CC Aniene), Aglaia Pezzato (Esercito/Team Veneto), Carlotta Zofkova (Carabinieri/ImolaNuoto), Lorenzo Glessi (Esercito/Gorizia Nuoto) e Luca Pizzini (Carabinieri/Bentegodi) sono convocati per i collegiali di Flagstaff dal 19 gennaio all’8 febbraio e Fort Lauderdale dal 9 al 23 febbraio. Con ...

Netflix aumenta il costo negli Stati Uniti - ma noi non dobbiamo preoccuparci : aumenta il costo di Netflix. Ma solo negli Stati Uniti e in quei paesi in cui la fatturazione e in dollari. L'aumento è del 13 e 18% rispetto al costo attuale.Quasi sicuramente però noi italiani ed europei non dobbiamo farci prendere dal panico e temere un nuovo aumento del costo dell'abbonamento mensile di Netflix. Infatti basta fare due conti, prendere una calcolatrice e scoprire che i nostri amici americani da oggi pagheranno ...

Stati Uniti - prezzi produzione giù più delle attese a dicembre : Frenano i prezzi praticati all'industria americana rispetto al mese precedent e. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno registrato un calo dello 0,2% nel ...

Delta - riprendono i voli estivi tra Italia e Stati Uniti : Riparte a fine marzo l'orario estivo di Delta Air Lines per i collegamenti tra Italia e Stati Uniti , che saliranno fino a otto voli giornalieri tra i due paesi per l'alta stagione 2019. Il 31 marzo ...

Kia Telluride - La nuova Suv full size per gli Stati Uniti : Il Salone di Detroit segna il debutto della versione definitiva della Kia Telluride, che si posiziona al vertice della gamma americana del marchio coreano. Proprio ai clienti statuitensi è dedicato un veicolo che abbraccia la formula della Suv full size a otto posti, che unisce caratteristiche più simili ai modelli premium con contenuti tecnici che non escludono l'impegno nell'off-road leggero grazie alla trazione integrale opzionale. Imponente ...

Shutdown da record - il più lungo della storia degli Stati Uniti. E i sindacati fanno causa al governo : Lo 'Shutdown' che paralizza parzialmente da tre settimane il governo federale degli Stati Uniti e' diventato il piu' lungo nella storia: il record e' stato battuto a mezzanotte di ieri (le 6 in Italia) superando i 21 giorni raggiunti nel 1995 sotto la presidenza di Bill Clinton (che non si metteva d'accordo con i Repubblicani, che per la prima volta da 40 anni avevano il controllo di entrambe le Camere, sulla legge di bilancio). E intanto non ...

Hawaiiana - hindu e vetarana dell'Iraq. Chi è Tulsi Gabbard - e perché vuole diventare presidentessa degli Stati Uniti : «Ho deciso che mi candiderò alla Presidenza Usa, farò un annuncio formale la settimana prossima» ha dichiarato la deputata democratica hawaiana Tulsi Gabbard durante un'intervista con il canale ...

Stati Uniti - NYT non molla e rilancia indagini FBI su Trump-Russia : Teleborsa, - The New York Times non molla sul "Russia Gate". Nei giorni successivi il licenziamento di James Comey da Direttore FBI nel 2017, gli agenti dell'agenzia hanno aperto un'indagine per ...

Stati Uniti - NYT non molla e rilancia indagini FBI su Trump-Russia : La nomina del Direttore FBI non è di natura politica e il mandato dura 10 anni. Trump licenziò Comey con una lettera e il direttore FBI lo venne a sapere dalla tv. In molti sospettarono che il ...

Negli Stati Uniti il governo non era mai stato chiuso così a lungo : Lo "shutdown" dovuto al disaccordo tra Trump e i Democratici sul muro al confine col Messico va avanti da 22 giorni

Lo shutdown del governo federale diventa il più lungo nella storia degli Stati Uniti : Lo shutdown in corso negli Stati Uniti è diventato il più lungo di sempre nella storia del paese. Con oggi, le attività di un quarto del governo federale sono ferme da 22 giorni, cosa che non era mai accaduta prima....