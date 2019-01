Governo | verso il rinvio del cdm su reddito e quota cento Battaglia sulle cifre tra Lega

Pensioni Quota 100 e LdB2019 - verso CdM il 17 gennaio : il Governo punta ai 41 per tutti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 gennaio 2019 vedono crescere le ipotesi per un'approvazione del decreto riguardante la riforma del settore entro il prossimo 17/01. In questa data si terrà infatti il Consiglio dei Ministri destinato a discutere e approvare la bozza finale del DL finalizzato ad avviare, tra gli altri provvedimenti, la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Intanto la discussione politica tra maggioranza e opposizione ...

Tav - fonti del Governo : "Verso una analisi negativa dei costi - ma nessuna decisione è presa" : I tecnici hanno consegnato al governo la relazione sull'analisi costi-benefici dell'opera, ma si tratta ancora di una bozza

Tav - fonti Governo : 'Verso una analisi negativa dei costi - ma nessuna decisione è presa' : Si andrebbe verso una analisi tecnica negativa sui costi-benefici per la Tav. L'analisi è contenuta nella relazione consegnata al governo, definita ancora una "bozza preliminare". Le anticipazioni ...

I grillini tradiscono Salvini e fanno sbarcare i migranti : verso la crisi di Governo : La vicenda dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye apre di fatto la crisi di governo. I grillini

FCA - verso un accordo col Governo USA su emissioni diesel - Sky TG24 - : Il patteggiamento potrebbe essere annunciato a breve e chiude una disputa partita nel maggio 2017. Non sono noti tutti i dettagli, ma dovrebbe prevedere "significative sanzioni civili" ai danni della ...

Fca e Governo Usa verso l’accordo sul Dieselgate : Fca sarebbe vicina al patteggiamento sull’accusa, avanzata dal dipartimento di Giustizia Usa, di aver usato software illegali per consentire a oltre 100mila vetture di inquinare sopra le soglie consentite dalla legge. L’annuncio, scrive Reuters, dovrebbe arrivare in settimana ...

Verso la crisi di Governo. Scontro Salvini Conte anche sugli stadi : L’Italia andrà al voto quanto prima. I grillini stanno cercando l’incidente politico per rompere l’alleanza con la Lega. Così dopo

Usa - Fca verso un accordo con Governo su emissioni diesel : Il gruppo Fca sarebbe vicino a un patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia americano per risolvere le accuse secondo le quali la casa automobilistica ha installato un software che consente ...

Matteo Salvini contro reddito di cittadinanza e verso la crisi di Governo : Matteo Salvini è stufo dei grillini e del loro tirare la corda fino al punto di spezzarla. Il leader della

Il Governo vuole riformare Inps e Inail : si va verso il commissariamento : Si va verso il commissariamento per Inps e Inail: secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier dovrebbe essere questa la strada per superare l’empasse della riforma della governance dei due enti. Il governo quindi, subito dopo il varo del decreto che introdurrà Quota 100 e il Reddito di cittadinanza ma che prevederà anche il ritorno dei co...

Spread - Governo verso il test dei mercati : nei primi due mesi del 2019 il Tesoro dovrà vendere titoli per oltre 80 miliardi : Scongiurata la procedura di infrazione per la legge di Bilancio 2019, lo Spread ha dato respiro ai titoli di Stato italiani tornando in zona 250 punti. Ma i primi mesi del 2019 saranno un test importante per i conti pubblici. L’anno alle porte sarà infatti impegnativo per il Tesoro, che dovrà rifinanziare il debito per un ammontare di almeno 350 miliardi di euro. Solo a gennaio e febbraio, considerando anche i Bot, sono previste emissioni ...

Pedaggi autostradali - si va verso lo stop ai rincari : Governo ottimista : Si respira aria di ottimismo al Mit per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. In particolare, il blocco riguarderà anche Aspi e ...

Autostrade - tutor attivo in 11 nuovi tratti Ecco dove si trovano Mappa infografica Governo verso stop aumento dei pedaggi : I tratti in otto Autostrade diverse, per un totale di 290 chilometri. Per Autostrade per l’Italia il tutor «ha ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete». Sgalla (Polizia): «Ottima notizia per la sicurezza stradale, i dati dimostrano la sua grande utilità»

"Governo verso stop aumento pedaggi" : Si va verso una sterilizzazione degli aumenti dei pedaggi su una gran parte della rete autostradale. E' quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che evidenziano come ...