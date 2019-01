motori.ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Ces, muoversi nel futuro. L’auto protagonista all’esposizione di tecnologia più grande del mondo - alfredo_ferdi : RT @ilmessaggeroit: Ces, muoversi nel futuro. L’auto protagonista all’esposizione di tecnologia più grande del mondo - ilmessaggeroit : Ces, muoversi nel futuro. L’auto protagonista all’esposizione di tecnologia più grande del mondo - tvbusiness24 : Ces 2019, i veicoli più innovativi: elettrici, connessi e trasformisti. Dalle vetture elettriche futuristiche in gr… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) LAS VEGAS - Ne ha più di 50, ma non li dimostra perché è nato e vive per guardare al, anzi per esserne la vetrina. È il Consumer Electronics Show, meglio noto con...