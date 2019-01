Tariffe 5G Vodafone | Tim | iliad | un’altra fake news dilaga

Tariffe : le offerte dedicate da Vodafone ai suoi ex clienti : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Unlimited - le Tariffe 4.5G di Vodafone con navigazione gratis sui social : Unlimited, la tariffa Vodafone in 4.5G è una delle proposte dell’operatore rosso con la nuova rete Giga Network che porta la velocità di download fino ad 1Gbps. Le tariffe sono quattro e includono tutte navigazione illimitata [...] L'articolo Unlimited, le tariffe 4.5G di Vodafone con navigazione gratis sui social è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Le migliori Tariffe TIM per chi proviene da Iliad - Vodafone - Wind e 3 : Le super tariffe in offerta per chi decide di passare da Iliad, Vodafone, Wind e Tre a TIM. Scopri le tariffe che TIM mette sotto l'albero di Natale.

Tariffe migliori cellulari a Dicembre 2018. Wind - 3 Italia - Iliad - Vodafone e Tim a confronto : Le migliori offerte di Tariffe per cellulari disponibili per questo mese di Dicembre: quali sono, cosa prevedono e costi

Telefonia mobile - Tariffe a 28 giorni : Tim - Vodafone - Wind/3 Fastweb rimborseranno utenti : Il Tar del Lazio ha ufficializzato il congelamento delle multe comminate a Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb in merito alla tariffazione a 28 giorni 'imposta' da tali aziende ai suoi utenti. Tali sanzioni ammontavano a 1,1 milioni di euro per ogni azienda, ma lo stesso tribunale del Lazio ha definito come obbligatori i rimborsi che tali aziende di Telefonia mobile dovranno versare agli utenti, che dovranno avvenire entro e non oltre il 31 ...

Promozioni Tim - Vodafone e Wind per il Black Friday - sconti su Tariffe e smartphone : Ci siamo, venerdì 23 novembre ci sarà il tanto atteso Black Friday, occasione per molti utenti di acquistare a prezzi scontati alcuni prodotti, che siano per un uso personale o che siano come regalo per le persone care. Tale iniziativa commerciale, importata dall'America, riguarda tutti gli ambiti commerciali, non solo quindi siti e-commerce, ma ad esempio anche i brand di telefonia mobile. In particolar modo Tim, Vodafone e Wind sono già pronte ...