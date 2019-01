Pronostico Manchester City vs Wolverhampton, Premier League 14-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 12 gennaio 2019), lunedì 14 gennaio. Sono partite entrambe bene, poi però una s’è persa per la strada e l’altra è tornata a far paura al Liverpool. Nel Monday Night, i Citizenz sfideranno i Wolves, con il calcio d’inizio che è previsto per le ore 21.della partita.Come arrivano?Diciotto reti realizzate nelle ultime tre partite: con questi numeri impressionanti ilsi presenta nel posticipo. Dopo aver battuto il Liverpool (2-1) nella sfida che ha riaperto la, la squadra di Guardiola ha strapazzato prima il Rotherham (7-0) in FA Cup e dopo il Burton Albion in Carabao per 9-0! I Citizens sono secondi a -4 dal Liverpool e non crediamo possano fermare la loro rincorsa nel Monday Night.Ilsi presenta con il morale a mille, dopo aver estromesso dalla FA Cup il ...