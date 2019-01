Volley | Qualificazioni Europei Under 17 | l’Italia batte il Belgio e avvicina la

Volley - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (9 gennaio) - assegnati gli ultimi pass : Si sono concluse le Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley maschile, oggi si sono disputate le 12 partite della sesta giornata e così si è delineata la situazione. Questa fase preliminare metteva in palio 12 pass per la rassegna continentale che si disputerà dal 13 al 29 settembre in Belgio/Francia/Paesi Bassi/Slovenia e a cui sono già ammesse altre 12 formazioni (cioè i Paesi organizzatori e le Nazionali meglio piazzate nell’ultima ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (9 gennaio) - assegnati gli ultimi pass : Si sono concluse le Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, oggi si sono disputate le 12 partite della sesta giornata e così si è delineata la situazione. Questa fase preliminare metteva in palio 12 pass per la rassegna continentale che si disputerà dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia e a cui sono già ammesse altre 12 formazioni (cioè i Paesi organizzatori e le Nazionali meglio piazzate ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : ufficializzati i gironi. Italia con Olanda e Belgio : La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Le 24 formazioni partecipanti (cioè le migliori del ranking internazionale aggiornato al 1° gennaio, quello post Mondiali) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, utilizzando il sistema a serpentina. Le vincitrici dei sei gruppi, che si disputeranno da venerdì 2 a domenica 4 ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : ufficializzati i gironi. Italia con la Serbia - Polonia-Francia da brividi - Brasile e USA favoriti : La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Le 24 formazioni partecipanti (cioè le migliori del ranking internazionale aggiornato al 1° gennaio, quello post Mondiali) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, utilizzando il sistema a serpentina. Le vincitrici dei sei gruppi, che si disputeranno da venerdì 9 a domenica 11 ...

Volley - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (6 gennaio) - Spagna e Portogallo vicine al pass : Nella giornata odierna si è completata la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 13 al 29 settembre in Belgio/Francia/Paesi Bassi/Slovenia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Mercoledì 9 gennaio si giocherà la sesta e ultima giornata. Qualificazioni ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (6 gennaio). Belgio e Grecia a valanga - Slovenia quasi qualificata : oggi si è completata la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Le eliminatorie si completeranno mercoledì 9 gennaio quando andrà in scena l’ultima giornata e quando conosceremo il quadro completo delle formazioni ammesse alla rassegna continentale. Le formazioni di rango (tra cui l’Italia) sono ammesse di ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (5 gennaio). Croazia - Ucraina e Spagna fanno festa : Nella giornata odierna si è disputata una parte della sesta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Domani gli altri incontri che completeranno il turno, ...

Volley - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (5 gennaio) - Slovacchia e Ucraina staccano il pass : Nella giornata odierna si è disputata una parte della quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 13 al 29 settembre in Belgio/Francia/Paesi Bassi/Slovenia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Domani gli altri incontri che completeranno il turno, mercoledì 9 ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : dove si giocheranno i tornei - Italia in casa a Milano e Catania? : Lunedì 7 gennaio, alla riapertura degli uffici FIVB dopo la lunga chiusura per le festività natalizie, dovrebbero essere ufficializzati i nuovi ranking internazionali (che saranno gli stessi stilati lo scorso 1° ottobre) e contestualmente verranno comunicati quali saranno i gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma ad agosto. Non ci saranno novità rispetto a quanto pubblicato a inizio autunno, la composizione ...

Volley - Qualificazioni Europei 2019 : in palio gli ultimi pass dal 5 al 9 gennaio - Italia già ammessa di diritto : Tra il 5 e il 9 gennaio si disputeranno le ultime due giornate delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley maschile e femminile. Le due rassegne continentali sono in programma tra agosto e settembre, le migliori formazioni del Vecchio Continente (Italia compresa) sono ammesse di diritto alle fasi finali in base ai risultati ottenuti agli ultimi Europei ma ci sono ancora diversi posti da assegnare. Vediamo nel dettaglio la situazione che ci ...

Volley - il 2019 dell’Italia. Qualificazioni olimpiche - Europei e Nations League. Uomini a rischio Tokyo 2020 - donne per la scalata continentale : Il 2019 sarà un anno cruciale per le ambizioni dell’Italia della pallavolo, la stagione è davvero infarcita di appuntamenti e il calendario è estremamente ricco ma l’obiettivo principale di quest’anno sarà sostanzialmente solo uno: ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto il resto passa in secondo piano, anche se al termine della stagione riservata alle Nazionali si disputeranno gli Europei nel rinnovato ...

Volley femminile - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo femminile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. Le giocatrici saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della ...

Volley - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo maschile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. I giocatori saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della Final ...

Beach Volley - World Tour 2019 Lubijana. Tris di vittorie per le azzurre nelle qualificazioni : Sono quattro le coppie italiane al via nell’ultimo torneo del World Tpur del 2018 ma, di fatto, già appartenente alla stagione 2019. Tutti i binomi azzurri devono passare dalle qualificazioni e il primo approccio per le tre coppie iscritte al torneo femminile è stato ottimo visto che hanno tutte superato il turno e nel pomeriggio si giocheranno l’accesso al main draw. Colombi/Breidenbach, al debutto internazionale dopo una grande stagione estiva ...