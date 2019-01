Biathlon – Wierer e Vitozzi pronte per lo sprint di Oberhof

sportfair

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)verso ladi: “pista poco adatta a me, ma darò tutto”. Vittozzi: “ho ricaricato le pile senza mettermi pressione” Lisa Vittozzi si presenta alla ripresa della Coppa del mondo sulla pista dicon il terzo posto nella classifica generale e la consapevolezza di essere orpami considerata fra le big del circuito. L’unico neo è quel podio stagionale che ancora le manca, sfiorato in tre gare individuali chiuse al quarto posto (contro una vittoria in staffetta e un terzo posto in staffetta mista), tuttavia la sappadina non sembra pensarci: “affronto queste gare con grande tranquillità – racconta -, non mi aspetto niente di particolare, cerco solo di fare altrettanto bene quanto mi è riuscito sinora. Andare a cerca a tutti i costi del risultato non credo sia la via giusta, metterò solamente il 100% delle mie capacità e ...