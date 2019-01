Sanità | dg Brescia sulla morte dei neonati | “Il nostro reparto è sicuro”

meteoweb.eu

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ildi Terapia intensiva neonatale degli Spedali civili di“è un posto sicuro in cui i pazienti non hanno da temere. L’attenzione alla sterilità è elevata e il livello di attenzione alle infezioni è altissimo, eccezionale”. Ad assicurarlo all’AdnKronos Salute è il direttore generale dell’Asst Marco Trivelli, fresco di insediamento nella strutturana, finita sotto i riflettori in questi giorni per ladi 4nel giro di una settimana nelI casi, sostiene l’ospedale in base alla ricostruzione e alle informazioni raccolte, non sarebbero legati fra loro, ma attribuibili a cause diverse e non a un focolaio epidemico.vicenda sono in corso diverse verifiche: oltre alle indagini scattate da parte della Procura, è stata avviata dalla Regione Lombardia una commissione d’inchiesta; sono scesi in campo ...