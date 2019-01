Salvini | Contrario alla chiusura degli stadi | è resa dello Stato

Salvini : ‘Sradicheremo teppisti dagli stadi’ Ma è contrario a chiusura degli impianti e allo stop delle partite per i cori razzisti : Il 16 dicembre si era fatto fotografare, sciarpa rossonera al collo, mentre dava il cinque a Luca Lucci, figura carismatica della curva del Milan che a settembre aveva patteggiato 18 mesi per la vendita di droga. Oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha promesso di “sradicare” la violenza negli stadi in una conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni ...

Violenza nel calcio - Salvini Contrario a stadi chiusi : 'Quanto accaduto può essere paragonato ad un vero e proprio atto di combattimento' fanno sapere dalla procura di Milano. Il 7 gennaio convocato un incontro al Viminale con rappresentanti del mondo del ...

Tav - il 6 dicembre Salvini si diceva contrario al referendum : “Politica si prenda le sue responsabilità” : Se oggi Salvini si dice favorevole a un referendum sulla Tav, meno di una settimana fa (il 6 dicembre) il ministro non si mostrava così possibilista. E così rispondeva a Bruno Vespa nel corso della presentazione dell’ultimo libro del giornalista:”referendum sulla Tav? No, penso che la politica debba prendersi le responsabilità. Sai come la penso, mi si portino dei numeri, ma noi siamo per l’Italia dei sì” L'articolo Tav, ...

Riforma pensioni : Quota 104 - Salvini Contrario all'aumento dei requisiti : Si discute ancora sulla famigerata Quota 100 mentre il Governo è ancora in fase di trattativa con la Commissione Europea che, dopo la bocciatura della nuova manovra finanziaria si è detto pronta ad avviare la procedura d'infrazione contro l'Italia. Intanto, al fine di abbassare la spesa pensionistica, l'esperto di previdenza Alberto Brambilla lancia l'ipotesi sull'aumento dei requisiti di due anni per l'accesso alla Quota 100. Salvini contrario ...

Nuova tassa sulle auto inquinanti. Salvini : 'Assolutamente contrario' : Insieme a un pacchetto di incentivi per le auto elettriche, anche un'ecotassa per le auto a benzina o diesel

Salvini : "Contrario a nuove tasse su auto" : Se poi comincia a metà febbraio o il primo marzo non cambia il mondo, però deve cominciare ad inizio 2019 . Abbiamo messo a bilancio 6 miliardi e mezzo di euro, ci sono ed entro oggi dovrebbero darci ...

Salvini : sono assolutamente contrario a ecotasse sull'auto : Roma, 6 dic., askanews, - 'sono assolutamente contrario ad ogni tassa nuova sulle auto che sono già tra le più tassate d'Europa': così il vicepremier Matteo Salvini a Radio anch'io, Rai1,.

Auto - Salvini stoppa i grillini : "Sono contrario a nuove tasse" : ...propria alzata di scudi da parte di associazioni di categoria e sindacati che sono profondamente preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato potrà avere sull'economia ...

Matteo Salvini Contrario all'ecotassa : "Auto già ipertassate" : La commissione bilancio l'ha già approvata, ma Matteo Salvini, di 'ecotasse', non vuol proprio sentir parlare: "Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene già ipertassato in Italia", chiosa il vicepremier ai microfoni di Radiouno Rai: "Se ci sono bonus per chi vuole cambiare, benissimo - sottolinea Salvini - ma non penso che ci sia qualcuno che ha un euro3 diesel per il gusto di avere la macchina vecchia, ...

Salvini : 'Contrario a nuove tasse sulle auto. Tav? Tifo sì - sempre e comunque' : 'Sulla Tav io Tifo per il sì sempre e comunque. Aspettiamo l'esame finale dei tecnici ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture non di meno infrastrutture'. Lo ha detto il ministro dell'Interno ...

Manovra - Salvini : assolutamente contrario a nuove tasse su auto : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini prende posizione contro l'ipotesi di un'ecotassa sulle auto non elettriche.'Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene ...

Global Compact - Salvini ha deciso : 'Assolutamente contrario - discuteremo col M5S' : Questo articolo è stato verificato con: https://www.ilmessaggero.it/politica/le_misure_del_governo_sicurezza_fiducia-4136350.html https://www.youtube.com/watch?v=3N-IR1V9OVQ Chiedi la correzione di ...

Per Salvini possibile una modifica della finanziaria - ma Di Maio è contrario : "Per me non esiste"; è questa la risposta del vicepremier del Movimento 5 Stelle dopo che il leader della Lega Matteo Salvini ha lasciato trasparire la sua volontà di rimettere le mani sulla nuova manovra finanziaria che con molta probabilità entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. La Commissione Europea ha bocciato nuovamente il testo della Legge di Stabilità per via del probabile sforamento del deficit del 2,4 %; cosa che lascia ...

'Ma quale difesa di Salvini! Volevo dire : l'Italia non è razzista - ma qualcuno - in politica - ci sta convincendo del contrario' : L'attrice polacca a replicato alle critiche, dopo la sua intervista rilasciata al settimanale Grazia