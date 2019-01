Che fine ha fatto Fausto Rossini? La nuova via dell’ex calciatore

Comuni isolati in Sicilia a causa della neve : ecco la storia a lieto fine di una giovane mamma Che ha partorito in casa : Il paese di Marianopoli era completamente bloccato dalla neve e una 18enne, all’ottavo mese di gravidanza ha dovuto partorito a casa con l’aiuto di un infermiere. Miriam, la piccola nata oggi, doveva nascere fra un mese, ma le doglie sono arrivate questa mattina. La famiglia della giovane ha dunque contattato l’infermiere del paese, Vincenzo Agrò, dell’ospedale Sant’Elia, che già in altre occasione si era distinto ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : è vero Che Mattarella nel discorso di fine anno se l’è presa con i 5 Stelle? : È vero che Sergio Mattarella nel suo discorso di Capodanno ce l’aveva con Luigi Di Maio, con Virginia Raggi, con Danilo Toninelli, con Alfonso Bonafede, con il reddito di cittadinanza, con la legge blocca-prescrizione? È vero che questo governo, dopo tante politiche a favore dei pensionati, rapina le pensioni a milioni di anziani come mai era stato fatto prima? È vero che il reddito di cittadinanza non si farà mai oppure se si farà non ...

Saranno costruiti quindici appartamenti nel palazzo Che risale a fine Ottocento : L'immobile, ora degradato, sarà ristrutturato conservandone il fascino storico. Previsti anche una trentina di posti auto

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Anno nuovo, con l'anima - Buoni propositi, tormenti ed estasi per il 2019. L’ostinata speranza, gli odiati petardi e quei segreti durante i

Maradona è scomparso - Che fine ha fatto l’ex Pibe de Oro? : In Messico non trovano Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro sarebbe dovuto essere al suo posto, sulla panchina dei Dorados in vista dell’inizio del campionato, invece non si è fatto ancora vedere. Diverse le voci sul motivo dell’assenza, dalla delusione per la mancata promozione a dicembre fino all’addio di Luis Islas, suo collaboratore di fiducia. Maradona potrebbe essere ancora in Argentina dove ha trascorso le ...

Emmanuel Macron - caduta senza fine : lo molla anChe il suo storico stratega della comunicazione : Difficile dire chi dei due abbia deciso di rompere il rapporto: se Emmanuel Macron, deluso dall'effetto che negli ultimo tempi i suoi discorsi e le apparizioni in pubblico o sui media producono sui francesi, o Sylvain Fort, il suo "storico" capo della comunicazione, l'uomo che da signor nessuno l'ha

Gregorio De Falco - il siluro del comandante a Luigi De Falco : "Che fine fanno dopo le Europee" : L'ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco ha deciso di togliersi un po' di sassolini dalle scarpe, dopo che Luigi Di Maio lo ha fatto praticamente cacciare dal partito per aver messo in discussione il decreto Sicurezza e per le accuse lanciate contro i vertici grillini di essersi "appiattiti su

Manovra - la fregatura del governo per i dipendenti : "Che fine fanno quelli col contratto" : C'è una minaccia per i lavoratori italiani nascosta nella Manovra economica e finora parecchio sottovalutata. Secondo uno dei candidati alla segreteria della Cgil, Vincenzo Colla, qualche sospetto viene a guardare la conferma dell'aliquota al 15% per le partite Iva: "Guardate che lì ci sono due colp

Che fine ha fatto Amauri - il Calimero che non sfondò alla Juve - : Quando era al Palermo era tra i bomber più fortì d'Italia e forse d'Europa. E dire che lo chiamavano Calimero da giovane. Amauri ha vissuto sempre alti e bassi nella sua vita e oggi, che ha smesso col ...

Barella - l’Inter è alla finestra. AnChe De Laurentiis vuole il centrocampista : Barella INTER – Ormai si è capito, Nicolò Barella è la stella di questa nuova sessione di mercato. Il centrocampista del Cagliari sembra ormai essere pronto per il salto di qualità, e le big d’Italia si affacciano alla finestra per assicurarsi le prestazioni del pupillo sardo. Il Napoli, in queste ore, sta provando il colpaccio, […] L'articolo Barella, l’Inter è alla finestra. Anche De Laurentiis vuole il centrocampista ...

Ribaltone di centrodestra? Più facile Che alla fine lo facciano grillini e Pd : In questi giorni molti parlano della debolezza del governo al Senato per via dei due senatori espulsi dal M5s. Ed in effetti la debolezza c'è e ad accorgersene per primo era stato Berlusconi con la sua iniziale campagna acquisti. Ma se è vero che ora il suo progetto pare facilitato dalle attuali esp

Che fine ha fatto Jo Song-Gil? Per l'Italia una grana diplomatica delicatissima : Di Jo Song-gil si sono perse le tracce. Per oltre un anno è stato ambasciatore 'reggente' in Italia per la Corea del Nord di Kim Jong-un e secondo i media sudcoreani avrebbe chiesto asilo con la sua famiglia a inizio dicembre in un "imprecisato Paese occidentale". La Farnesina prende tempo e taglia corto: "Non risulta una richiesta d'asilo da parte di un funzionario nordcoreano". La notizia rimbalza dal quotidiano sudcoreano Joong Ang ...

Michele Cucuzza - il ritorno in Rai a Vieni da me : ma Che fine aveva fatto? : Per più di 20 anni è stato il volto dell’informazione sulle prime reti di Viale Mazzini, prima conduttore del Tg2 (dal 1988), poi dal 1998 al 2008 de La vita in diretta prima su Rai2 poi su Rai1. Infine è stato il padrone di casa di Uno Mattina su Rai1. Fino al 2011. Poi è sparito dai radar nazionali fino al 2018 quando è tornato su Italia 1 per gestire i social di 90 Special. Ma per rivederlo in Rai è servita Caterina Balivo che l’ha ...

Salah - gli auguri di ‘Buon 2019’ a Lovren hanno un doppio fine : il difensore lo smasChera su Instagram [FOTO] : Momo Salah sfrutta la ‘scusa’ degli auguri di Buon 2019 per chiedere a Lovre l’orario dell’allenamento: il difensore del Liverpool posta lo screen su Instagram per prenderlo in giro “Avete anche voi degli amici così?”, chiede Dejan Lovren ai suoi fan di Instagram. Così come? Come quelli che vi scrivono un messagio ‘esca’ con le migliori intenzioni, voi gli rispondete con tutta la vostra buona ...