Supercoppa Juve-Milan | Bongiorno | “chi accetta la discriminazione è complice”

Supercoppa Juve-Milan - Giorgia Meloni chiede l’intervento della Farnesina : “Visto che i vertici del nostro calcio non ci riescono, sia la Farnesina a fare chiarezza: il ministero degli Esteri si assuma la responsabilita’ di comunicare se le donne, in occasione della Supercoppa italiana che si disputera’ il 16 gennaio in Arabia Saudita, non saranno ammesse da sole allo stadio o se invece saranno ammesse solo in un settore separato da quello degli uomini. Mi hanno riferito di un’ulteriore ...

Supercoppa Juve-Milan - è giallo sul sondaggio di Radio 1 : Si avvicina la partita di Supercoppa tra Milan e Juventus, un match che promette spettacolo. Nel frattempo è giallo sul sondaggio fatto sui social di Radio 1, in particolar modo sull’account twitter di Radio 1 Sport è partita un’indagine ieri mattina nel quale si chiedeva ai followers se la Lega Calcio dovesse ripensarci dopo le polemiche riguardante la questione dell’ingresso allo stadio in un settore riservato ai soli uomini. ...

Supercoppa Italiana - giallo sul sondaggio “scomparso” di Radio 1 contro la disputa di Juve-Milan : Supercoppa Italiana, nelle ultime ore sta facendo discutere un sondaggio di Radio 1 Sport che è stato rimosso sorprendentemente E’ giallo sul sondaggio fatto sui social di Radio 1 Sport sulla partita di Supercoppa che si giocherà il 16 gennaio a Jedda in Arabia Saudita. Sull’account twitter di Radio 1 Sport è partito un sondaggio ieri mattina nel quale si chiedeva ai followers se la Lega Calcio dovesse ripensarci, dopo le ...

Supercoppa Juve-Milan - consigliera Fifa sulla vicenda donne allo stadio : “fatto un piccolo passo avanti” : “E’ chiaro che rispetto a uno standard diffuso siamo molto al di sotto, ma nel valore relativo della condizione femminile dell’Arabia Saudita, che le donne possano finalmente entrare e’ gia’ un grande passo avanti. E sono contenta che questa partita porti attenzione su questa situazione”. Sono le parole di Evelina Christillin, consigliera Fifa: “Penso che sia piu’ importante far notare come le ...

Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : Articolo aggiornato alle ore 17,00 del 3 gennaio 2019. Manca poco più di una settimana al calcio d’inizio della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. E le polemiche sono già divampate a seguito di un particolare, per nulla piccolo in verità, presente all’interno del comunicato stampa pubblicato dalla Lega Serie A sulla vendita dei biglietti. ...

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Juve-Milan - che impresa : lo scandalo della Supercoppa unisce pure la politica : Il calcio non fa politica, ma la politica osserva un movimento che negli ultimi anni in Italia si è distinto più per scandali che per meriti. Il calcio non fa politica, ma ha un ruolo sociale: lo ha ...

Le donne e lo sport in Arabia Saudita La possibilità per le ...

Supercoppa - donne allo stadio solo in alcuni settori : Juve e Milan sospendano la finale : Sarebbe un gesto coraggioso (e doloroso per noi tifosi della Juve o del Milan, e oneroso per le casse delle società) ma avrebbe un valore enorme . Un pezzo d’Italia che si gioca all’estero. L’invito alle squadre e alla Lega calcio a sancire un diritto fondamentale

Supercoppa italiana Juve-Milan - Miccichè : “Donne entrano sole allo stadio” : Supercoppa italiana Juve-Milan, MICCICHE’ CHIARISCE- Nelle ultime ore si era fatta largo la voce che voleva una dura restrizione nell’accesso delle donne nello stadio che ospiterà la prossima finale di Supercoppa italiana. In Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, si giocheranno il trofeo Juventus e Milan, ma a due settimane dall’evento la notizia secondo la quale […] L'articolo Supercoppa italiana Juve-Milan, Miccichè: ...

Supercoppa Juve-Milan - Miccichè : 'Scelta del calcio in linea con quelle dell'Italia' : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...