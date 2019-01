Macron come Hitler sul magazine di Le Monde Ah | les français!

Emmanuel Macron come Adolf Hitler : un affronto clamoroso - il segnale della fine vicina : ... con le rimostranze di En Marche , e costringendo poi i responsabili del giornale a scusarsi, motivando la scelta dei grafici puramente estetica e non politica. Ma la frittata è fatta, anche perché ...

Macron Parigi come Hitler. Scoppia la bufera su Le Monde : Macron come Hitler . Così il settimanale 'M' di Le Monde ritrae il presidente francese nella sua copertina. Macron appare sugli Champs-Elysees in una ambientazione che ricorda proprio quelle scattate ...

Gasparri show - 'Grillini analfabeti incapaci - Macron è come Toninelli : il nulla assoluto' : Intervistato da Riviera Oggi, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha espresso le sue opinioni sull'operato governativo, a suo parere, a trazione grillina e sulle proteste dei gilet gialli in Francia contro il Governo Macron. Su queste questioni, Gasparri ha dichiarato: "In Italia quella protesta è già al governo, perché i cinque stelle hanno raccolto rabbie, risentimenti diffusi e li hanno trasformati nella inconsistente presenza di ...

Francia : Ragazzi delle scuole trattati come ”criminali” dalla Polizia per aver protestato contro Macron : Francia: Ragazzi delle scuole trattati come ‘criminali’ dalla Polizia per aver protestato contro Macron come sappiamo in questi giorni la Francia vive un momento di protesta del caro benzina e non solo, Gli studenti in tutta Francia hanno organizzato delle proteste, ma in questa protesta i poliziotti hanno preso delle contro misure che hanno fatto scatenare un dibattito sui social al punto da chiedersi se siamo ancora in democrazia ...

Angela come Macron. La caduta degli dèi e l'Europa senza leader : E il rallentamento dell'economia tedesca registrato nel terzo trimestre di quest'anno sembra destinato a porre ulteriori freni al successore. Ma l'incognita maggiore resta quella europea. Sovranisti ...