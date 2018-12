calcioweb.eu

: #Nasri torna in corsa: ecco la nuova destinazione dopo il caso doping - CalcioWeb : #Nasri torna in corsa: ecco la nuova destinazione dopo il caso doping -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Un grande talento che però nelle ultime stagioni si è perso, stiamo parlando di Samirche adesso si prepara are in: è a un passo dal West Ham. Il fantasista francese ex Siviglia, Manchester City e Arsenal, la cui squalifica perscade domani, è svincolato e secondo indiscrezioni provenienti direttamente dalla Francia dovrebbe firmare nei prossimi giorni con il club inglese un contratto di sei mesi, con l’opzione per i successivi due anni.in passato era stato denunciato e sospeso pera causa di un’infusione endovenosa di vitamine, poi qualificato dal 1 luglio 2017, adesso è pronto are protagonista.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloinlailsembra essere il ...