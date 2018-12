Ciclismo | Enric Mas parteciperà al Tour de France Lo spagnolo a caccia di una magia

oasport

: #ciclismo Enric Mas parteciperà al Tour de France, lo spagnolo andrà a caccia dell'impresa alla Grande Boucle - OA_Sport : #ciclismo Enric Mas parteciperà al Tour de France, lo spagnolo andrà a caccia dell'impresa alla Grande Boucle - A_Ciclismo_ : Enric Mas sarà il leader della Deceuninck Quick-Step al Tour de France. Lo spagnolo, dopo una Vuelta strepitosa cen… -

(Di domenica 30 dicembre 2018)Mas dovrebbe partecipare alde2019. Il condizionale è d’obbligo perché deve ancora arrivare la conferma ufficiale da parte della sua squadra ma losembra essere indirizzato verso la Grande Boucle, per la prima volta in carriera il corridore della Quick Step andrà adel podio nella corsa a tappe più prestigiosa. Il 23enne, che incomincerà la stagione a febbraio alla Vuelta ao Algarve, si cimenterà anche con la Freccia Vallone e con la Liegi-Bastogne-Liegi, poi andrà al Giro di Svizzera proprio con l’intento di farsi trovare pronto in terra transalpina. Mas ha affermato, come riporta Cyclingnews, che non ha ancora definito il programma completo con la squadra ma che gli piacerebbe andare alcon l’intento di migliorare quanto fatto all’ultima Vuelta di Spagna dove concluse al secondo posto alle spalle di Yates.Il nativo di ...