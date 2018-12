NBA | Markelle Fultz | l' agente assicura | ' Rientrerà in campo in questa stagione'

Mercato NBA – Cessione Markelle Fultz : la dirigenza dei Sixers incerta sul futuro del playmaker : La Cessione di Markelle Fultz non appare così scontata come sembrava nei giorni scorsi: metà della dirigenza dei Sixers indecisa sul futuro del proprio playmaker I Philadelphia 76ers attendono nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ sembra aver relegato ai margini della rosa il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e ...

NBA – Markelle Futlz controllato in casa propria tramite telecamere… dalla madre : il retroscena è clamoroso! : Incredibile retroscena svelato sul passato di Markelle Fultz: il cestista dei Sixers veniva sorvegliato dalla madre, tramite telecamere, nella propria casa nel New Jersey Markelle Fultz non sembra avere pace. Il giovane cestista dei Sixers è finito al centro di una clamorosa notizia fatta circolare dal Washington Post, legata al morboso senso di protezione della madre. Durante il primo anno in NBA, la donna avrebbe posto delle telecamere ...

NBA – Detroit Pistons su Markelle Fultz : possibile rimpiazzo di Reggie Jackson con l’incognita TOS : I Detroit Pistons potrebbero decidere di puntare su Markelle Fultz nonostante il suo problema fisico: restano da decidere la possibile trade e il destino di Reggie Jackson Nelle ultime settimane la situazione legata alle condizioni fisiche di Markelle Fultz è tornata alla ribalta. I Sixers avevano bollato le difficoltà riguardanti la meccanica di tiro del proprio playmaker come ‘problema mentale’, ma dagli ultimi controlli ...

NBA - la diagnosi sull’infortunio di Markelle Fultz : “Sindrome dello stretto toracico superiore” : “Sindrome dello stretto toracico superiore”, è questo il problema che sta affliggendo Markelle Fultz nella sua esperienza NBA “Sindrome dello stretto toracico superiore”. E’ questa la diagnosi per quanto concerne le condizioni fisiche di Markelle Fultz, playmaker dei Philadelphia 76ers. Secondo ESPN, dopo numerosi controlli medici, al cestista è stata riscontrata la sindrome che in termini tecnici viene ...

Mercato NBA – Phoenix Suns su Markelle Fultz : ecco la possibile trade : I Phoenix Suns mostrano interesse per Markelle Fultz: si studia la possibile trade che potrebbe accontentare i Philadelphia 76ers I Philadelphia 76ers attendono con pazienza nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ non ha più tempo per aspettare il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e vogliono farlo subito. Non per questo ...

Mercato NBA – Cleveland prova il colpo ad effetto - la scommessa è Markelle Fultz : pronta la trade con i Sixers : I Cleveland Cavaliers sarebbero interessati a Markelle Fultz in uscita da Philadelphia: la franchigia dell’Ohio, in totale rebuilding, potrebbe provare a scommettere sull sfortunata first pick 2017 Dopo aver ventilato l’ipotesi di poter cedere Markelle Fultz, i Philadelphia 76ers sono alla ricerca di acquirenti per il loro giocatore. Difficile poter mettere in piedi una trattativa per un giocatore che attualmente, fra infortuni ...

NBA - il caso Markelle Fultz si tinge di giallo. E si va verso l'addio con Philadelphia : Una storia incredibile, che va verso un epilogo con ogni probabilità triste, invece che lieto. Un anno e mezzo dopo essere stato scelto dai Philadelphia 76ers con la prima chiamata assoluta al Draft ...

NBA – Si ferma Markelle Fultz : visita specialistica alla spalla e assenza a ‘tempo indeterminato’ : Ancora uno stop per Markelle Fultz: il playmaker dei Philadelphia 76ers sarà costretto a saltare le prossime partite per sottoporsi ad una visita specialistica e capire la natura del suo problema alla spalle Scelto con la first pick del Draft 2017, Markelle Fultz avrebbe dovuto essere uno dei principali protagonisti del nuovo corso dei Sixers ma, un po’ di sfortuna e qualche problema fisico di troppo lo hanno fortemente frenato in ...

NBA - l'involuzione di Markelle Fultz : da prima scelta assoluta a panchinaro di Philadelphia : Joel Embiid porta a scuola il rookie DeAndre Ayton con una prova da 33 punti e 17 rimbalzi. Ben Simmons sfiora la tripla doppia per la seconda gara consecutiva, 19 punti, 11 rimbalzi e 9 assist,. ...