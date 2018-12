Usa | Mosca | economia statunitense potrebbe affrontare recessione nel 2019

Huawei : Ue e Giappone "preoccupati" - Mosca attacca gli Usa | L'azienda replica : "Sorpresi e delusi" : Inevitabili (e forti) reazioni dopo l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, avvenuto in Canada.Il ministro degli Esteri russo Lavrov: "Dagli Stati Uniti un'arroganza inaccettabile". Il vicepresidente della Commissione Ue al digitale, Andrus Ansip: "Dobbiamo essere preoccupati".

Osce - Usa : "Sanzioni a Mosca per Ucraina" : 16.12 "La Russia ha gettato l'Europa nella più grave crisi umanitaria di questa generazione."Così il rappresentante Usa all'Osce, Mitchell."Finché la Russia non rispetterà gli accordi Minsk e non restituirà la Crimea all'Ucraina, gli Usa imporanno sanzioni",aggiunge. Mitchell esorta la Russa a "liberare i marinai ucraini arrestati",mentre il ministro degli esteri ucraino,Klimkin, accusa Mosca di aver trasformato la Crimea in una base ...

Kiev sventa 'cyber raid' e accUsa Mosca : 20.57 Le autorità ucraine denunciano di aver sventato un massiccio attacco cibernetico e accusano la Russia per il presunto assalto digitale. Le tensioni tra i due Paesi si fanno dunque ancora più acute: i servizi di sicurezza di Kiev affermano che gli hacker avrebbero innescato dei virus per carpire informazioni sul loro sistema giudiziario. L'Ucraina è stata bersaglio di cyberattacchi da quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014 e le ...

Ucraina-Russia - alta tensione/ Ultime notizie - Mosca accerchiata : Usa e UE puntano il dito contro Putin - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, alta tensione. Ultime notizie, Kiev impone la legge marziale: si teme escalation militare. Ue valuta nuove sanzioni a Mosca

Siria - Damasco accUsa ribelli : "Attacco chimico". Mosca bombarda - : Secondo le autorità Siriane, gli insorti avrebbero utilizzato gas tossici in un attacco contro la popolazione in alcune zone residenziali. I ribelli negano responsabilità. Oltre 100 i feriti, alcuni ...

Usa-Italia : Media - "pressing Usa su Roma per le sanzioni a Mosca"

Russia : Mosca - sanzioni Usa presenti e future sono illegali

Paulo SoUsa : 'Mi piacerebbe allenare la Roma'. Squadra a Mosca senza De Rossi e Perotti : Mi piace molto l'Italia si gioca un calcio che fanno per me', le parole dell'ex allenatore della Fiorentina a Sky Sport.

Roma-CSKA Mosca 3-0 diretta LIVE : Pellegrini accUsa un fastidio e lascia il campo a Cristante! [FOTO e VIDEO] : 1/8 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Roma - crolla scala metro Repubblica : tra feriti gravi tifosi Cska Mosca/ Video ultime notizie : chiUsa stazione : Roma, crolla scala mobile nella stazione metro Repubblica: tra feriti gravi tifosi Cska Mosca, Video. Le ultime notizie: nell'incidente una persona ha perso una gamba(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 20:14:00 GMT)

Tensione Usa-Russia - Mosca : "Noi non attaccheremo mai per primi" : L'intenzione di ritirarsi di certo causa preoccupazione, perché tali passi, se fossero effettivamente presi, renderebbero il mondo più pericoloso '. Queste le conclusione del portavoce del Cremlino. ...

Trump ritirerà gli Usa dal trattato sulle armi nucleari. Mosca : 'È una decisione molto pericolosa' : 'L'unica regione per cui lo fanno è che vogliono un mondo unipolare. Sarà così? No', ha affermato una fonte autorevole del ministero degli esteri a Ria Novosti. 'Il ritiro di Washington dal trattato ...

Nucleare - Mosca : "Pericolo da uscita Usa" : 15.26 "Apparentemente il trattato sui missili nucleari crea dei problemi agli Usa nel loro desiderio di avere il dominio nella sfera militare". Lo dice il vice ministro degli Esteri russo Ryabkov alla Tass commentando l'annuncio da parte di Trump dell'uscita degli Usa dall'intesa "Si tratta di un passo molto pericoloso", ha detto. Poco prima, Trump aveva spiegato la decisione di uscire dal trattato,firmato nel 1987 da Reagan e ...

Mosca : uscita Usa da trattato passo molto pericoloso