Misure antismog a Torino | il sindaco Appendino | “L’obiettivo è tutelare la salute

Milano - Misure antismog : scatta il blocco dei veicoli diesel euro 4 : A Milano le centraline di Arpa hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria: da oggi scatta no le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). E’ previsto il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare ...

Ambiente : al via le Misure antismog a Terni : Saranno applicate per la prima volta dalla prossima settimana le misure antismog previste dalle ordinanze firmate nei giorni scorsi dal sindaco di Terni, Leonardo Latini: in particolare i provvedimenti che limitano il traffico veicolare entreranno in vigore da domenica 18 novembre a martedì 20 novembre, mentre quelli per l’utilizzo di impianti a biomassa legnosa da lunedi’ 19 novembre a giovedi’ 22 novembre. Lo comunica ...