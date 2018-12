Una Vita e Il Segreto in onda a Natale | ma solo di sera

Terminano in tragedia le ricerche di Una 73enne scomparsa - trovata senza vita in campagna : La 73enne di Matino è stata ritrovata, intorno alle 12.00, riversa sull'asfalto. In auto, sono state trovate delle fiale di Valium.

Renato Zero torna con Una raccolta della sua discografia - tra malinconia e “fame di vita” in attesa del nuovo album : Renato Zero torna con una raccolta della sua discografia in attesa di un nuovo album. L'artista romano si è raccontato a Sorrisi e Canzoni Tv, che ospiterà le 33 uscite della nuova antologia, al quale ha rivelato quali siano i progetti per il futuro che potrebbero non arrivare per il 2019. La ricetta per mantenersi vivi è quella che è nota a tutti coloro che lo seguono da anni, ed è quella di mantenere sempre alta la voglia di scoprire, ...

Una Vita anticipazioni : OLGA è pericolosa? BLANCA inizia a pensarlo! : La fiducia che BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) riporrà verso OLGA (Sara Sierra), la sua gemella, è destinata a vacillare fin da subito nelle future puntate italiane della telenovela Una Vita: come abbiamo già anticipato, la nostra protagonista scoprirà da mamma Ursula (Montse Alcoverro) di avere una sorella e farà di tutto per rintracciarla. La storia, partendo da questi presupposti, verrà scandita da una lunga serie di colpi di scena… Una Vita, ...

Adriano si dà al cinema : in cantiere un film sulla sua vita e Una commedia : A 36 anni comincia una nuova vita professionale per Adriano . L'Imperatore, che ha firmato uh contratto con la casa di produzione "Bananeira filmes", si dà al cinema. In cantiere ci sono già due ...

Una Vita Anticipazioni 21 dicembre 2018 : Il Gayarre cerca di scoprire la verità sulla Valverde ma purtroppo scoprirà che la ragazza è morta davvero.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 24-28 Dicembre 2018 : un Gravissimo Incidente ed uno Scandalo! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 24 a venerdì 28 Dicembre 2018: Celia finisce nuda su un giornale! Incidente per Felipe. Blanca ha una sorella Anticipazioni Una Vita: una foto di Celia senza veli viene pubblicata su un noto periodico. Ursula rivela a Blanca dell’esistenza della sorella gemella Olga, mentre Maria Luisa disapprova la scelta sentimentale di Antonito. L’italiano Marcello stregato da Fabiana. Proposta di ...

Piscina - saUna e amante : la vita dissoluta del vescovo austriaco con i soldi della Chiesa : Una gestione a dir poco allegra del patrimonio della Chiesa carinziana, fatta di immobili, scuole, ostelli e beni forestali. È stato chiamato il "Sistema Schwarz", dal nome del vescovo di Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, su cui da tempo gravavano sospetti per come disponeva a proprio piacimento dei beni della Chiesa, già segnalati alla nunziatura di Vienna e anche a Roma. Come riporta La Stampa, dopo aver lasciato l'incarico ...

Mercedes SLR Vision : Una seconda vita virtuale per la supercar di lusso [FOTO] : La mai dimenticata supercar teutonica dei primi anni duemila rivive in un sapiente esercizio di stile firmato da Invisie La mitica Mercedes-SLR McLaren, supercar prodotta in collaborazione con la scuderia inglese di Formula Uno dal 2003 al 2010, ritorna, almeno dal punto di vista virtuale, nell’ultimo lavoro del designer Invisie. Il designer ha realizzato infatti una serie di immagini rendering che immortalano una possibile seconda ...

Renato Zero : «Ho Una Vita felice perché lascio che vinca l'amore» - : ...99 6 01/02/2019 QUANDO NON SEI PIU' DI NESSUNO '9,99 7 08/02/2019 ZeroLANDIA '9,99 8 15/02/2019 SULLE TRACCE DELL'IMPERFETTO '9,99 9 22/02/2019 TUTTI GLI ZERI DEL MONDO '9,99 10 01/03/2019 LEONI SI ...

Vuelta di Spagna 2019 – Alla presentazione ufficiale un’importante novità : spunta Una nuova maglia : Nell’edizione 2019 della Vuelta di Spagna il debutto di una nuova maglietta dedicata ai più giovani E’ stato presentato oggi il percorso della Vuelta di Spagna 2019: oltre 3 mila km di puro spettacolo tra montagne, pavè e sterrato. Ad Alicante è stata svelata anche un’importante novità: nell’edizione 2019 della corsa iberica ci sarà infatti una nuova maglietta, che sostituirà quella della classifica combinata. La ...

Spoiler Una Vita : il colonnello Valverde proibisce a Simon e Elvira di vedersi : Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano su Elvira Valverde, interpretata dall'attrice iberica Laura Rozalen. La ragazza, infatti, deciderà di riprendersi Simon a tutti i costi. Un comportamento che scatenerà la reazione del colonnello Valverde che prenderà una decisione importante. Una Vita: Elvira contro Adela Alta tensione tra Elvira Valverde e Simon Gayarre nelle prossime ...

Tumore al colon - Una delle più micidiali minacce : il sintomo a cui fare attenzione per salvarsi la vita : È la terza forma più comune di cancro, compare in genere tra i 50 e i 75 anni senza distinzione di sesso, e negli ultimi due decenni risulta in progressivo aumento, sebbene sia il Tumore maligno più facilmente diagnosticabile. Il cancro del colon in Italia colpisce circa 60mila persone all'anno, e s

Rete4 si tiene stretto Il Segreto anche a Natale e a Capodanno. Arriva pure Una Vita : Una Vita Con l’arrivo delle vacanze natalizie, i palinsesti delle reti Mediaset subiranno diverse modifiche e i programmi quotidiani, tra cui anche Beautiful, andranno momentaneamente in pausa. Lo stesso non avverrà però con Il Segreto e Una Vita: le due soap spagnole continueranno infatti la loro programmazione e verranno addirittura trasmesse in prime time su Rete 4 martedì 25 dicembre, il giorno di Natale. Il “regalo” speciale occuperà ...

Una Vita non mi basta dei Modà nella tracklist di Testa o croce - nuovo album atteso per il 2019 : Una vita non mi basta dei Modà è il brano al quale il gruppo sta lavorando per la tracklist di Testa o croce, nuovo album in studio dei ragazzi di Kekko Silvestre a qualche anno dal successo di Passione maledetta. L'artista è intervenuto sui canali social ufficiali dedicati alla band, postando un aggiornamento sui lavori che riguardano il nuovo album ripresi nel mese di marzo prima dello stop causato dai sopraggiunti impegni di Kekko ...