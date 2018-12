Smog Lombardia | da domani misure a Milano e altre sette province

BLOCCO TRAFFICO A MILANO E IN LOMBARDIA/ Ultime notizie allarme Smog - Coldiretti : "Poco verde e troppe auto" - IlSussidiario.net : BLOCCO TRAFFICO a MILANO e in LOMBARDIA: superati i limiti delle polveri sottili, divieto di circolazione per diesel Euro 4. Le Ultime notizie

Allarme Smog : stop anche ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna - Lombardia e Veneto : Concentrazioni di Pm10 oltre i limiti da giorni nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena...

Smog - Coldiretti Lombardia : a Milano poco verde e troppe auto : Secondo Coldiretti Lombardia a favorire lo Smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. A Milano, ogni abitante dispone di 17,9 metri quadrati di verde urbano a testa, a fronte di una media italiana di 31 metri quadrati, spiega Coldiretti regionale, che commenta i dati Istat in occasione ...

Smog Lombardia : limitazioni traffico e riscaldamento in sei province : Scattano da domani, venerdì 7 dicembre, le misure temporanee di primo livello in 6 province della Lombardia, in attuazione dell’Accordo di Bacino padano. Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova (comuni con più di 30 mila abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). Riguardano il settore traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ...

Smog : limitazioni traffico e riscaldamento in Lombardia da domani : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - Scattano da domani, venerdì 7 dicembre, le misure temporanee di primo livello in 6 province della Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Bacino padano. Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Cremona e Man

Smog Lombardia : “Aria migliore del passato - basta allarmismi” : “L’aria che respiriamo oggi e’ migliore di quella che respiravamo fino ad alcuni decenni fa. Ci sono inquinanti, come l’anidride solforosa, il monossido di carbonio e il benzene che allora esistevano e che oggi sono stati debellati. Anche il PM10 ha concentrazioni che sono meno della meta’ di quelle che si avevano vent’anni fa. Questo significa che le politiche che stiamo facendo stanno funzionando”. Lo ...

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Anche quest'anno per i polmoni dei lombardi non c'è stata soluzione di continuità tra l'inquinamento estivo da ozono e quello invernale" dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "La consapevolezza dei cittadini e la partecipazione delle comunità, che sono alla b

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Lo Smog non dà tregua in Lombardia, dove tutti i capoluoghi di provincia hanno superato almeno in una stazione i 25 giorni di tolleranza per Pm10 superiori a 50 microgrammi/metro cubo. Brescia, la città con la situazione peggiore della regione, secondo le elaborazioni d

Smog : Cittadini per l’aria impugna al Tar Piano Aria Lombardia : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - "Il Pria approvato dalla giunta Fontana giunge in ritardo di molti mesi senza proporre misure adeguate. Con questo Piano la Lombardia rimarrà una delle regioni più inquinate d’Europa per anni. Servono provvedimenti più forti per tutelare la salute dei Cittadini”. Cittad

Smog Lombardia : ridotto per il meteo e non per il blocco Euro 4 diesel : Le condizioni atmosferiche stanno influendo positivamente sull’abbassamento dei livelli di Smog registrati in Pianura Padana che sono al di sotto dei limiti di guardia. Se questa previsione fosse confermata dai dati rilevati dalle centraline, a Milano da venerdi’ sara’ sospeso l’attuale blocco della circolazione delle vetture private Euro 4 diesel senza filtro anti particolato. E’ quanto si legge in una nota ...

Smog - stop agli Euro 4 diesel a Milano : la Regione Lombardia critica la misura : Scatta lo stop agli Euro 4 diesel a Milano a causa dell’inquinamento, ma l’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, non e’ convinto del provvedimento. Per quattro giorni consecutivi l’Arpa ha registrato valori di polveri sottili oltre il limite consentito dalla legge di 50 mg/mc e sono scattate le misure temporanee di primo livello del ‘Protocollo aria’, definito da un accordo tra le regioni ...

Smog Lombardia : stop diesel - deroghe per poveri e anziani : L’apertura della Regione Lombardia alla possibilita’ di escludere per alcune categorie di cittadini i divieti alla circolazione per i veicoli Euro 3 diesel scattati dal primo ottobre, annunciata in un’intervista al Corriere della Sera fa discutere maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. Cattaneo ha annunciato la volonta’ di approvare entro fine mese un pacchetto di deroghe alle limitazioni per i mezzi ...