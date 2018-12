Quanto ne sanno i giocatori del Milan di Rugby?

Secondo Sundar Pichai gli utenti Android sanno esattamente Quanto vengono tracciati dai propri smartphone : Sundar Pichai parla all'udienza Transparency & Accountability: Examining Google and its Data Collection, Use and Filtering Practices. Secondo il CEO gli utenti Android sono consapevoli di ogni informazione raccolta; in ogni caso, è semplice negare il consenso alla collezione dei dati. L'articolo Secondo Sundar Pichai gli utenti Android sanno esattamente quanto vengono tracciati dai propri smartphone proviene da TuttoAndroid.