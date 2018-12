Manovra | Conte interrotto più volte dalle proteste del Pd E Casellati riprende

Conte resta solo a prendersi il merito della Manovra scritta da Bruxelles : La plasticità della scena si rovina solo quando il microfono, in un moto di ribellione antisovranista, decide di emettere un fastidioso fruscio. I commessi del Senato, su indicazione della presidente Casellati, provano a sostituirlo. Poi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è costretto a cam

Manovra - Conte difende Quota100 e reddito di cittadinanza : evitata procedura d'infrazione : Conte poco fa ha riferito in Aula al Senato di aver concluso la trattativa con l'Ue sulla Manovra. Sarebbero stati salvaguardati i punti principali voluti dal Governo, ma con una diminuzione del deficit soddisfacente per le autorità di Bruxelles. evitata dunque la procedura d'infrazione. Conte riferisce in Aula al Senato i risultati ottenuti Come previsto, Conte ha riferito in Aula al Senato ciò che è avvenuto in mattinata. Il Premier aveva ...

Ok Ue sulla Manovra - Conte in Senato : contenuti e tempi non cambiano DIRETTA : Ora 'l'azione di governo può proseguire a pieno ritmo senza gli effetti pregiudizievoli che una procedura di infrazione avrebbe comportato rispetto alle prerogative nell'esercizio di politica ...

Manovra - Giuseppe Conte : “Mai arretrato sui contenuti - fatto ciò che ci hanno chiesto i cittadini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce in Aula al Senato sulla legge di Bilancio e sulla conclusione della trattativa con la Commissione europea che oggi si è espressa favorevolmente all'accordo proposto dal governo italiano sulla Manovra. Conte assicura che reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti e spiega che l'Italia non ha "arretrato sui Contenuti", facendo ciò che hanno chiesto i cittadini.Continua a ...

Manovra - Conte in Senato : Pil +1% Reddito e quota 100 non cambiano : "Abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi ritenuti prioritari dagli italiani con il voto del 4 marzo": lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa in Senato sulla Manovra Segui su affaritaliani.it

Manovra - Conte in Senato : “Avvicinato posizioni senza mai arretrare. Reddito e pensioni partiranno nei tempi previsti” : “In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi“, tanto che “né i Contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure”, Reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni, sono state modificate e “partiranno nei tempi che avevamo previsto”. Sono i punti cardine dell’informativa al Senato del premier Giuseppe ...

