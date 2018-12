Italia contro l' Accordo del secolo promesso da Trump per Israele e Palestina

Perché l'Ue ha deciso di fermare la procedura di infrazione contro l'Italia : ... decidendo di non avviare la procedura per deficit eccessivo legata al debito, a condizione che l'Italia rispetti gli impegni assunti dal premier, Giuseppe Conte, e dal ministro dell'Economia, ...

Coppa Davis – Bhupathi carica l’India : “contro l’Italia il nuovo format ci dà un vantaggio” : Mahesh Bhupathi, capitano dell’India, carica la sua formazione in vista dell’esordio in Coppa Davis contro l’Italia a febbraio e commenta il nuovo format del torneo Nel corso del primo weekend di febbraio, la tanto discussa ‘nuova’ Coppa Davis prenderà ufficialmente il via con il primo turno dell’evento che garantirà a 18 squadre l’accesso alle finali di Madrid (in programma dal 18 al 24 novembre, ndr). l’Italia dovrà affrontare l’India ...

Manovra - Ue non avvia - per ora - procedura deficit contro l'Italia : Roma, 19 dic., askanews, - Dopo una 'approfondita discussione', a seguito di un accordo con il governo dell'Italia su un nuovo progetto di Bilancio 2019 la Commissione europea ha deciso che per ora ...

Manovra - c'è l'ok ufficiale di BruxellesL'Italia evita la procedura d'infrazione | Moscovici : "Dialogo ha battuto lo scontro" : Via libera dalla Commissione dopo la trattativa con Roma sui conti pubblici. Conte al Senato alle 13

Fonti Ue : Commissione non avvia procedura contro Italia : Bruxelles, 19 dic., askanews, - La Commissione europea ha deciso che non avvierà oggi la procedura per deficit eccessivo contro l'Italia, secondo un'indiscrezione da Fonti Ue. Nel frattempo, la ...

Fonti Ue : Commissione non avvia procedura contro Italia : Bruxelles, 19 dic., askanews, - La Commissione europea ha deciso che non avvierà oggi la procedura per deficit eccessivo contro l'Italia, secondo un'indiscrezione da Fonti Ue. Nel frattempo, la ...

Manovra - via libera definitivo dalla Ue : nessuna procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia : La cosa si sapeva già da ieri sera, ma è ufficiale solo da questa mattina: non ci sarà alcuna procedura di infrazione per debito eccessivo contro l'Italia da parte dell'Europa , perchè il collegio dei ...

La Commissione Ue non apre la procedura contro l'Italia : Stop alla procedura di infrazione. Il disco verde all'accordo con Roma sulla manovra economica arriva oggi da Bruxelles: il collegio dei commissari, riunito in mattinata a Palazzo Berlaymont, ha deciso di non dar seguito alla procedura di infrazione per deficit eccessivo legato al debito.Ieri mattina il caso italiano è finito all'ordine del giorno dell'ultima riunione della Commissione prima della pausa natalizia, quando però un ...

Anticorruzione - Spazzacorrotti è legge/ Forza Italia contro M5s : 'Hanno inventato l'ergastolo processuale' : Ddl Anticorruzione, ok definitivo alla Camera: è legge. Ultime notizie, il Movimento 5 Stelle esulta. Il leader Luigi Di Maio: 'Rivincita onesti'.

L'arci-Italia a 5 stelle svela la retorica del popolo onesto contro la casta : Roma. "I ladri!", "i corrotti!", "i figli di mignotta!", di là. "La gente!", "gli onesti!", "i poveri figli di mamma!", di qua. Ciascuno è libero di sentirsi parte di un mondo migliore e di dannare quello peggiore. Ma dovrebbe riflettere. Già fin dall'inizio di questa vicenda che si è conclusa con Luigi Di Maio proiettato a Palazzo Chigi, l'espressione "cittadino a ...

L’arci-Italia a 5 stelle svela la retorica del popolo onesto contro la casta : Roma. “I ladri!”, “i corrotti!”, “i figli di mignotta!”, di là. “La gente!”, “gli onesti!”, “i poveri figli di mamma!”, di qua. Ciascuno è libero di sentirsi parte di un mondo migliore e di dannare quello peggiore. Ma dovrebbe riflettere. Già fin dall’inizio di questa vicenda che si è conclusa con L

Progettava attentato a San Pietro/ "Noi contro loro" - così alimentiamo il terrorismo in Italia : Un ventenne somale è stato arrestato. Progettava un attentato a San Pietro nei giorni di Natale e voleva bombe in tutte le chiese d'Italia

Borsa Italiana - stabile il controvalore degli scambi del 17/12/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,71 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente. I contratti si ...

Migranti - 150 famiglie di Italiani contro i ‘porti chiusi’ : vogliono ospitare un profugo in casa : Refugees Welcom Italia promuove da tre anni un modello di accoglienza in famiglia, per rifugiati e titolari di altra forma di protezione, basato sul coinvolgimento diretto dei cittadini. A Roma è stato presentato il primo rapporto delle sue attività: le persone accolte in casa da cittadini italiani sono per la maggior parte titolari di protezione umanitaria (58%), seguiti da rifugiati (20%) e titolari di protezione sussidiaria (16%).Continua a ...