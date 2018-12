Il medico dei miracoli | Faccio l' avvocato del diavolo

Padova - arresto cardiaco a 15 anni mentre va allo stadio : salvata dal medico dei rugbisti : Un arresto cardiaco ha rischiato di uccidere una quindicenne di Este, che si è sentita male mentre stava andando a vedere una partita di rugby a Padova . Alla richiesta di aiuto lanciata da alcuni passanti ha risposto il medico presente in campo, che si è precipitato sul marciapiede riuscendo a rianimare l’adolescente.Continua a leggere

F3 – Condizioni Sophia Floersch - dall’ospedale di Macao un nuovo bollettino medico : le parole dei dottori : I medici che hanno operato Sophia Floersch aggiornano tutti i tifosi sulle Condizioni della giovane pilota tedesca protagonista di un terribile incidente domenica scorsa al Gp di Macao di F3 Sophia Floersch mostra “segni vitali stabili ed è in grado di muovere liberamente gli arti senza alcun deficit neurologico“. Lo rendono noto i medici dell’ospedale di Macao che ieri hanno operato la pilota 17enne di Formula 3 ...

Rugby – Bollettino medico Jayden Hayward : ecco come sta il giocatore dei Leoni biancoverdi : Dopo l’infortunio rimediato ieri da Jayden Hayward , ecco il Bollettino medico che chiarisce le sue condizioni di salute Lo staff medico del Benetton Rugby ha rilasciato il seguente aggiornamento sulle condizioni fisiche del giocatore Jayden Hayward , uscito per infortunio al minuto 32 della gara disputata ieri allo Stadio Monigo dai Leoni contro l’Ulster Rugby . Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’atleta nel post match ...

Atalanta-Parma - il report medico dei crociati su 6 giocatori infortunati : Il Parma ha diffuso sul proprio sito ufficiale un report medico in vista di Atalanta-Parma, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A in programma domani pomeriggio alle ore 15: Jacopo Dezi: Il giocatore ha iniziato a lavorare parzialmente con i compagni. Gianni Munari: Il giocatore ha iniziato a lavorare parzialmente con […] L'articolo Atalanta-Parma, il report medico dei crociati su 6 giocatori infortunati proviene ...