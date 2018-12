Ssd Colonna calcio | Juniores prov | Gambini | «Calma | siamo primi | ma non siamo i

Ssd Colonna (calcio - II cat.) - Mengarelli vola basso : «Gruppo forte - ma non pensiamo alla classifica» : Roma – La Seconda categoria del Colonna ha dimostrato di sapersi rialzare. Il gruppo di mister Luca Esuperanzi, esattamente come accaduto dopo il k.o. in casa della capolista Atletico Colleferro, è immediatamente tornata alla vittoria anche dopo la seconda sconfitta stagionale, quella della prima domenica di dicembre sul campo del Gallicano nel Lazio. Al “Tozzi” i castellani hanno avuto la meglio dell’Antonio Ianni con un roboante 4-2 ...

Ssd Colonna (calcio - II cat.) - Bonafede : «Non abbiamo pressioni di classifica - siamo sereni» : Roma – Due partite di astinenza da successi, ma domenica scorsa la Seconda categoria del Colonna ha ripreso a marciare. La sfida interna con lo Sgurgola (ultimo della classe assieme al Marna) è stata decisamente faticosa, molto più del previsto. Ma alla fine i ragazzi di mister Luca Esuperanzi l’hanno spuntata per 3-2. Ad aprire le marcature è stato il centrocampista classe 1992 Massimiliano Bonafede, al suo primo sigillo stagionale: è ...

Ssd Colonna (pallavolo) - inizio sprint per la Seconda divisione. Vitozzi : «Ma l’obiettivo è crescere» : Roma – E’ iniziata con sole vittorie la stagione della prima squadra del settore volley della Ssd Colonna. Le ragazze di coach Riccardo Vitozzi, che partecipano sia al campionato Under 18 promozionale sia alla Seconda divisione (con l’integrazione di tre elementi sul gruppo giovanile), hanno ottenuto tre successi totali in altrettante gare ufficiali disputate finora. «Con l’Under 18 abbiamo vinto 3-2 nel match sul campo del Volley Club ...

Ssd Colonna (calcio - Under 17 prov.) - primo urrà. Guidoni : «Tenteremo di risalire in classifica» : Roma – E’ arriva la prima vittoria in campionato per l’Under 17 provinciale del Colonna. Sul campo del Signa, i ragazzi di mister Romolo Guidoni si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Falcone e Di Stefano. Già nella prima frazione, la squadra castellana era andata vicina al gol con Leotta che aveva colpito un palo, poi nella ripresa sono arrivati i gol che hanno permesso all’Under 17 provinciale colonnese di violare Segni. L’unica ...

Ssd Colonna - il presidente Di Girolamo : «Presto riavremo il nostro pallone polivalente» : Roma – E’ stata una settimana davvero complicata per la Ssd Colonna. Domenica scorsa, infatti, le violente piogge e il forte vento hanno letteralmente “scoperchiato” il telone del pallone polivalente intitolato a don Vincenzo Palamara: ora la struttura è stata transennata dai tecnici comunali, dalla protezione civile e dalla polizia locale ed è ovviamente inutilizzabile. Un episodio incredibile che ha provocato inevitabili problemi ...

Ssd Colonna (calcio - Under 14 prov.) - Raponi : «La squadra gioca bene - ma “paga” la poca fisicità» : Roma – E’ sfumata a causa del maltempo la possibile prima vittoria dell’Under 14 provinciale del Colonna. La squadra di mister Sergio Raponi era in vantaggio nel match interno dello scorso week-end contro la Libertas Centocelle grazie ad un gol di Appolloni, ma poco prima dell’intervallo il forte vento e la pioggia battente a folate hanno convinto il direttore di gara a mandare tutti negli spogliatoi e rinviare la sfida a data da ...

Ssd Colonna (calcio - II cat.) cala il poker - ma Tiberi vola basso : «L’obiettivo rimane la salvezza» : Roma – Un pokerissimo (di gol) per il poker (di vittorie). E’ un inizio di stagione strepitoso per la Seconda categoria della Ssd Colonna: la squadra di mister Luca Esuperanzi supera con uno squillante 5-1 l’Arco di Travertino e trova il quarto successo consecutivo di questo inizio di campionato. Tra i protagonisti dell’incontro, l’ex attaccante della Nuova Virtus (ora denominata Santa Maria delle Mole) Mattia Tiberi, autore di una ...