Manovra | scontro Lega-M5s La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza

Manovra - scontro Lega-M5s : stasera vertice con Conte e Tria - : Braccio di ferro tra i vicepremier su ecotassa, tagli a quota 100 e reddito di cittadinanza: servono altri 5 miliardi di euro per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. L'esame in commissione al ...

Manovra - nuovo scontro sull'ecotassa | Lega : "Via anche gli incentivi green" | M5s : "Bonus auto green deve restare" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Manovra - Conte tratta con l'Ue. Ma è scontro Lega-M5s sui tagli - : Il premier e il ministro Tria impegnati nei negoziati con Bruxelles. Giorgetti , Lega, : "Se non si può realizzare contratto si torni al voto". Replica Patuanelli , M5s, : "Ci rispettino". Gelo tra ...

[Il retroscena] Cinque Stelle - Lega e lo scontro finale sulla Manovra. Con Tria che non si fa vedere : Per la cronaca, la decisione di Fico di rinviare il voto sulla salva-farmacisti ha creato qualche imbarazzo anche in casa CinqueStelle. "Quella norma serve a impedire la svendita delle nostre ...

Manovra - scontro fra Tria e le opposizioniIl ministro : "Possibili misure aggiuntive" : Il ministro dell'Economia non vuole rispondere alle domande: "Non è un'audizione, se non siete d'accordo me ne vado". Le opposizioni lasciano i lavori. Dopo diverse ore, concluso l'esame in commissione Bilancio: il testo oggi alla Camera

Manovra : scontro su banche in commissione - intesa stop scudo : Roma, 3 dic., askanews, - scontro in commissione Bilancio della Camera dopo l'annuncio da parte del ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro sull'approvazione di un emendamento alla ...

