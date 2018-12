La Juventus fa suo il derby | contro il Torino decide CR7 su rigore

Gol su rigore di Ronaldo e la Juventus fa suo il derby col Torino : Un Torino rognoso e sfortunato non riesce a bloccare la Juventus, alla 15a vittoria in questo campionato, la ottava negli ultimi 9 derby. Come nei sogni, in questo caso, dei tifosi bianconeri e negli ...

Mercato Juventus - Higuain giù di morale al Milan : possibile un suo ritorno (RUMORS) : Gonzalo Higuain non sta di certo vivendo un periodo felice al Milan. Rispetto a quanto fatto al Napoli e alla Juventus, in rossonero il suo rendimento è notevolmente calato, dal momento che finora ha segnato solo sette reti in questa prima fase di stagione. Non segna da oltre un mese e nell'ultima partita giocata contro l'Olympiakos (match che ha eliminato il Milan dall'Europa League) è stato tra i peggiori in campo ed ha ricevuto numerose ...

Giovinco sul suo futuro e sulla Juventus : “Può vincere la Champions” : Ha fatto grande il Toronto ed è amato da tutti in Canada: Sebastian Giovinco continua a incantare sui campi della Major League Soccer e spera di farlo anche nella prossima stagione. “Nel mio piccolo sono riuscito a fare il “triplete” con la mia squadra, nessuno c’era riuscito in Usa, ne vado molto orgoglioso e spero di poter ripetere questi successi l’anno prossimo, teniamo molto alla nostra Champions“, ...

Juventus fa suo il derby d'Italia contro l'Inter. In corso Napoli-Frosinone : La Juventus fa suo il derby d'Italia contro l'Inter: 1-0 grazie al gol di Manzukic. Ora i bianconeri sono a più 11 in classifica sul Napoli che nel pomeriggio affronta il Frosinone ed è obbligato a ...

Icardi - solo Wanda e l’Inter nel suo cuore : “a mia moglie do 10! Juventus? Ce la giochiamo - non firmo per un pari” : Mauro Icardi fra vita da ‘casalingo’, amore per Wanda e gol con la maglia dell’Inter: il capitano nerazzurro premiato come ‘Miglior Performance’ ai Gazzetta Sports Awards 2018 Premiato come “Miglior Performance” ai Gazzetta Sports Awards 2018, Mauro Icardi ha rubato la scena sul palco della cerimonia milanese. L’attaccante dell’Inter, trascinata a suon di gol fino alla Champions League ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittoria esterna del Milan a Roma - poker della Juventus contro il Sassuolo : In attesa del derby toscano tra Florentia e Fiorentina, programmato domani alle 12.30, andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questa nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Al “Tre Fontane” di Roma il Milan si è imposto 2-1 contro la compagine giallorossa. Le capoliste hanno prevalso con lo score di 2-1 in rimonta grazie alle realizzazioni di Valentina Giacinti (nono gol in campionato) al 38′ e di Daniela ...

La Juventus Women risponde al Milan : col Sassuolo finisce 4-0 : TORINO - A poche ore dalla delicata sfida dell' Artemio Franchi della formazione maschile, sugli spalti di Vinovo i tifosi delle Women espongono lo striscione 'È sempre 25 novembre', per non ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Juventus-Sassuolo - il Milan va a Roma - derby Florentia-Fiorentina nel nono turno : E’ tempo di nono turno, è tempo di Serie A di Calcio femminile. Domani si torna sul rettangolo verde del “Pallone in rosa” e i match di un certo livello non mancheranno, guardando con attenzione ai piani alti. Il menù prevede il confronto, a Vinovo (ore 14.30), tra Juventus-Sassuolo. Considerarlo il big match della giornata non è certo un’eresia visto che si confrontano la seconda e la quarta del campionato. La formazione ...

Juventus - Massimiliano Allegri applaude i suoi ragazzi : “le partite dopo le soste non sono semplici” : Juventus, Massimiliano Allegri ha mandato il suo consueto messaggio social alla squadra dopo aver vinto ieri contro la SPAL “Tenere il passo, provando a migliorare sempre nelle piccole cose. Dico sempre che queste partite dopo le soste non sono semplici, bravi“. E’ l’applauso rivolto su twitter alla sua squadra dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria per 2-0 contro la Spal alla ripresa del ...

Milan-Juventus - il day after : Allegri difende Higuain e loda il suo Bentancur : Massimiliano Allegri ha parlato di Milan-Juventus: il giorno dopo la gara, è il momento delle valutazioni e delle riflessioni “Higuain? L’ho visto nel dopo partita ieri sera ed era molto più tranquillo. La sua espulsione è stato frutto di un momento in cui ha avuto una reazione, non era una partita facile, gli hanno parato il rigore e fino a quel punto aveva anche fatto una buona partita. “Il rigore? Non li sbaglia chi ...

Juventus-Cagliari – Allegri elogia i suoi - ma non si accontenta : “le partite bisogna chiuderle prima” : Massimiliano Allegri ed il suo commento post partita: le parole dell’allenatore livornese dopo il match tra Juventus e Cagliari “Vincere 10 partite su 11 non è semplice, per questo faccio i complimenti alla squadra. La partita è stata approcciata bene, poi non abbiamo segnato il secondo gol e siamo usciti un pochino dalla partita; questo perché non attaccavamo e non difendevamo bene. bisogna migliorare nella fase difensiva ...

Paul Pogba ed il suo amore per la Juventus : “Torino è casa mia” : Paul Pogba si appresta a tornare in campo all’Allianz Stadium da avversario, il suo United affronterà la Juventus nel ritorno di Champions League “Sarà un enorme piacere tornare, Torino è casa mia, è il posto in cui ho segnato i miei primi gol da professionista“. Paul Pogba si prepara a tornare all’Allianz Stadium, stavolta con la maglia del Manchester United, da avversario della Juventus. Il calciatore francese, ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...