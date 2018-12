Ponte Morandi | Bucci | “Nuovo viadotto a Natale 2019”

Al via i cantieri per la demolizione del Ponte Morandi : Inizieranno stamattina le operazioni del primo cantiere, i lavoro sono stati affidati a cinque imprese. Ad inizio della settimana l'azienda che dovrà ricostruirlo -

Genova - la commemorazione per i 4 mesi del crollo del Ponte Morandi : 43 tocchi della campana tibetana e 43 rose bianche per ricordare le 43 vittime del crollo del Viadotto sul Polcevera. La commemorazione oggi nel quartiere di Certosa -

Ponte Morandi / Al via la demolizione. La cordata di imprese si riduce a 5 : Erano in undici, sono rimaste in cinque. La cordata di aziende scelte dal commissario Bucci per la demolizione di ciò che resta del Ponte Morandi perde pezzi per uno scontro sui costi dei lavori. I motivi del cambiamento di squadra Le cinque aziende che restano in campo sono: Fagioli, Omini, Vernazza, IpeProgetti e Ireos. Giovedì mattina, scrive Il Secolo XIX, le aziende, preso atto della richiesta del commissario di lavorazioni aggiuntive, ...

Ponte Morandi - al via cantiere per demolizione : affidata a 5 aziende - : Costerà 19 milioni di euro. Il decreto che affida l'appalto pubblico è stato firmato dal commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci

Ponte Morandi - scelte le 5 aziende che lo demoliranno : “Si parte sabato”. Bucci : “Entro martedì decreto su ricostruzione” : Il sindaco-commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha firmato il decreto con cui assegna i lavori per la demolizione di ciò che resta del Ponte Morandi. L’appalto da quasi 20 milioni di euro è stato affidato a cinque aziende, meno della metà di quelle annunciate dal sindaco una settimana fa. Sono Fagioli (Reggio Emilia), Fratelli Omini (Novate Milanese), Vernazza Autogru (Genova), Ipe Progetti (Torino) e Ireos (Genova). Fagioli e Omini ...

Ponte Morandi - Bucci : aperto stasera cantiere per demolizione : Genova, askanews, - E' stato aperto stasera il cantiere per la demolizione dei due monconi di Ponte Morandi. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul ...

Genova - demolizione Ponte Morandi assegnata a cinque aziende : Partirà a breve la demolizione di quel che resta del ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto causando la morte di 43 persone. Il commissario straordinario, e sindaco della città, Marco Bucci tra lunedì 17 e martedì 18 dicembre firmerà il decreto di affidamento dell'appalto pubblico. I lavori saranno affidati a un gruppo di 5 aziende: Fagioli S.p.A, Fratelli Omini S.p.A, Vernazza Autogru S.R.L., Ipe ...

Ponte Morandi 4 mesi dopo. “La parte che manca” - le tavole di Giacopetti : “Il progresso sopra - le persone sotto” : A quattro mesi dalla tragedia del Ponte Morandi c’è una parte di città che, più delle altre, sente il peso del crollo. La sensazione comune, per le strade dei quartieri popolari tra Sampierdarena e la Val Polcevera che hanno visto crescere generazioni “all’ombra del Ponte“, è quella dell’ennesimo tradimento, subito da una zona della città da sempre sacrificata ai grandi “vettori economici”. Così questa parte della città ...

Ponte Morandi : domani via a primo cantiere per demolizione ponte : Genova – domani apre il primo cantiere per iniziare i lavori di demolizione del ponte Morandi, a seguito del crollo del 14 agosto. Appuntamento alle 11.30 per l’inagurazione dei lavori che partiranno nella ‘zona rossa’, a cui saranno presenti il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il commissario straordinario per la Ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci, e il commissario straordinario ...

Ponte Morandi - attesa per il nome di chi lo costruirà : Intanto domani inizia la demolizione. Nuovi dettagli sulla perizia dei laboratori svizzeri a svantaggio degli indagati. Autostrade per l'Italia chiude risarcimenti milionari per alcuni dei familiari ...

La conferma dopo le analisi sui resti del Ponte Morandi : i tiranti erano usurati : I risultati delle analisi su 17 resti del Ponte Morandi confermerebbero lo stato di ammaloramento della struttura. E' quanto emerge da una prima sommaria lettura dello studio effettuato dal ...