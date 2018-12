Marcello Fonte vince come miglior attore agli Efa

Efa - Marcello Fonte miglior attore : ANSA, - SIVIGLIA, 15 DIC - Marcello Fonte ha ricevuto il premio come miglior attore alla 31/ma edizione degli Efa che si è tenuta stasera a Siviglia. Per la sua interpretazione in Dogman di Matteo ...

Chi è Marcello Fonte il protagonista di 'Dogman' : ora si svela in un documentario : "Sembravano applausi" è un documentario dedicato alla figura dell'attore Marcello Fonte. Fonte è stato premiato per il film di Matteo Garrone "Dogman" come miglior attore protagonista all'ultimo ...