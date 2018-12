: • Cyber News • #Brasile,Alta Corte: arrestate Battisti - Cyber_Feed : • Cyber News • #Brasile,Alta Corte: arrestate Battisti - TelevideoRai101 : Brasile,Alta Corte: arrestate Battisti - Cinzia87385310 : @senhor_destruid Mo nn so in Brasile sarà tempo bello tutto l anno, qui i mesi più belli sono alta primavera inizi… -

Luis Fux, magistrato del supremo tribunale federale (Stf) brasiliano,ha emesso un mandato di cattura per Cesare, l'ex terrorista latitante incondannato all'ergastolo per omicidio. Lo ha reso noto la tv Globo durante il suo principale tg della sera Supende anche una richiesta di estradizione da parte dell'Italia. Il corrispondente Emiliano Guanella a Rainews ha confermato il provvedimento del giudice ma non ha potuto chiarire se Battista sia stato arrestato.(Di venerdì 14 dicembre 2018)