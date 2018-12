Toronto batte anche Golden State

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

NBA : Nikola Jokic in tripla doppia - Denver batte in volata Toronto : Toronto Raptors-Denver Nuggets 103-106 Nikola Jokic è un giocatore da palcoscenici stimolanti, incisivo quando l'aria diventa più rarefatta. E contro la miglior squadra NBA in trasferta ha dato un ...

Nba - Durant show : segna 51 punti ma Toronto batte i Warriors : 'Sta succedendo qualcosa di speciale a Toronto: potremmo anche rivederci alle Finals'. Klay Thompson era stato profetico prima della partita: i Raptors sono davvero speciali. La miglior squadra Nba di ...

NBA - Super Irving - 43 punti - batte Toronto all'OT. E LeBron gli fa i complimenti : Boston Celtics-Toronto Raptors 123-116 OT Quest'anno ancora non lo avevamo visto in azione, ma il Kyrie Irving sceso in campo contro Toronto in un delicato scontro al vertice della Eastern Conference ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 ottobre) : Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli : E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore di Golden State riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia dei Warriors firma altre quattro triple nel terzo quarto, ...