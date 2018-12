Chi l' ha visto? | Federica Sciarelli e la riflessione su Sfera Ebbasta | E'

L'ex Miss scomparsa contatta Chi l'ha Visto? : 'Perdonatemi - sono depressa' : Maria Franzoso Erokhova, L'ex reginetta di bellezza di cui si erano perse le tracce , è viva. In un videomessaggio inviato a Chi l'ha Visto chiede scusa alla sua famiglia per essere scomparsa e spiega ...

Ex reginetta di bellezza contatta Chi l'ha Visto : «Perdonatemi - sono scomparsa perché sono depressa» : E mi sono completamente rinchiusa in me stessa e disconnessa da tutto il mondo. Mi sono sentita molto sola e abbandonata da molte persone in cui credevo. Volevo ringraziare tutti i miei amici che ...

Da C'è posta per te a Chi l'ha visto - la signora Francesca torna in tv e Chiede aiuto : Ieri sera, moltissimi spettatori hanno notato che nel corso della nuova puntata di Chi l'ha visto in onda su Raitre, è apparsa una signora che in passato aveva già partecipato ad un programma televisivo in onda su Canale 5. Stiamo parlando della signora Francesca, la quale lo scorso febbraio era stata tra le protagoniste di una delle puntate di C'è posta per te, il fortunato people show del sabato sera Mediaset, durante la quale aveva cercato di ...

Strage in discoteca - l'intercettazione a Chi l'ha Visto : 'Sono messo male - i biglietti sono di più e non bastano' : Alla discoteca di Corinaldo per il concerto di Sfera Ebbasta c'erano più persone del consentito. Gli inquirenti stanno indagando per accertare le responsabilità della tragedia che è costata la vita a ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni puntata del 12 dicembre 2018 - : Lo storico programma, che da sempre si occupa dei casi di scomparsa e delle grandi inchieste di cronaca nera, focalizzerà la propria attenzione sulla misteriosa morte di Giada Anteghini. Non c'è ...

Chi l’ha visto : anticipazioni 12 dicembre - il caso di Giada Anteghini : Chi l’ha visto anticipazioni 12 dicembre 2018 – Federica Sciarelli ritorna di nuovo al timone di una puntata del programma di Rai 3. In prima serata, la conduttrice analizzerà in particolare il caso di Giada Anteghini, la giovane mamma di 27 anni uccisa 14 anni fa. Un delitto avvenuto a Ferrara e che vede ancora la famiglia in lotta per ottenere giustizia. Le anticipazioni di Chi l’ha visto confermano il percorso lungo i colpi ...

Anna FalChi rivela ho visto un Ufo : Anna Falchi è stata ospite nel programma radiofonico “Un giorno da pecora”, ha parlato del fidanzato Andrea Ruggeri, deputato di FI, ma anche di Bruno Vespa, di Salvini con cui voleva fare un calendario e del Presidente della Camera Roberto Fico con cui il calendario lo farebbe anche adesso. Il punto centrale dell’intervista è stato il racconto della Falchi su un suo incontro ravvicinato del quarto tipo, avvenuto durante la sua infanzia a ...

Elisa Iossa - mamma 21enne scomparsa/ Crotone - la madre "vieni da me come l'altra volta!" - Chi l'ha visto - : Elisa Iossa, mamma 21enne scomparsa dalla provincia di Crotone lo scorso 7 dicembre: la madre disperata lancia un appello a Chi l'ha visto.

Finale Copa Libertardores – Il dramma dei tifosi del Boca Juniors : il Superclasico visto con gli ocChi di Chi ha perso [GALLERY] : Il lato amaro del calcio, la prospettiva degli sconfitti: tutta la delusione dei tifosi del Boca Juniors dopo la sconfitta nella Finale di Copa Libertadores contro il River Plate Da una parte la gioia per il succcesso, il tripudio di colori bianco e rossi, i tifosi del River Plate che coronano il sogno di una vita: quello di vedere i Millonarios vincere il Superclasico in Finale di Copa Libertadores. Dall’altra, inevitabilmente, la ...

Quando a un concerto hanno usato uno spray urticante e ho visto coi miei ocChi che poteva succedere una tragedia : Non è semplice iniziare questo pezzo, perché quanto accaduto ieri notte nel club dell'anconetano Lanterna Azzurra è qualcosa di straziante e amarissimo. La cronaca di una strage , annunciata, aggiungiamo e a breve spiegheremo perché con tutta la rabbia in nostro possesso, ci racconta, follemente, di cinque minorenni e una madre che hanno perso la vita a ...

Esplosione Salaria - esame Dna per seconda vittima/ Video - telefonata a Chi l'ha visto : "Non troviamo Andrea" - IlSussidiario.net : Salaria, Esplosione Rieti in un distributore: 2 morti e 17 feriti. Ultime notizie, incendio causato da un'autocisterna piena di gpl.

Anna FalChi : ‘A 10 anni ho visto gli ufo - mi hanno aperto la mente’ : “A 10 anni ho ‘incontrato’ gli Ufo, per due anni di seguito, me lo ricordo bene. Ero a Reggio Emilia, durante il periodo di Natale”. A parlare è Anna Falchi, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato questo incredibile incontro avvenuto quando era solo una bambina. Quelle due volte vide anche degli extraterrestri? “No. Nell’immaginario quando si pensa agli ufo si immaginano dei dischi volanti guidati ...