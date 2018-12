Amazon - nel 2018 creati in Italia oltre 2mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato : Amazon ha creato in Italia nel 2018 più di 2.000 posti di lavoro a tempo indeterminato: una crescita superiore al 50% rispetto alla fine del 2017. L'azienda, si legge in una nota, ha superato il ...

Goliath 3 : Amazon rinnova - nel cast anche Dennis Quaid e altri : Goliath 3 ci sarà. Amazon Prime Video ha deciso per il rinnovo per la terza stagione. Il drama di David E Kelley e Jonathan Shapiro continuerà le sue avventure, per una premiere che verrà distribuita nel 2019. Interessanti le new entry: Dennis Quaid, Amy Brenneman, Beau Bridges, Griffin Dunne, Sherilyn Fenn e Shamier Anderson. Confermato per Goliath 3 anche il protagonista Billy Bob Thornton. Lawrence Trilling invece ritornerà come showrunner ...

Perché con l’arrivo del 5G Amazon e Google potrebbero entrare nel mercato : Non bastano la velocità e l’affidabilità a spiegare la portata del cambiamento introdotto dal 5G. La nuova generazione di protocolli per le telecomunicazioni, che entro il 2019 si diffonderà commercialmente anche in Italia, è prima di tutto un nuovo modo di intendere la rete: cambiamento invisibile al consumatore ma radicale nei suoi effetti. “La gestione delle trasmissioni avverrà principalmente ...

Amazon - robot buca un repellente per orsi nel deposito : 24 dipendenti in ospedale : Certe volte anche i robot combinano guai , e non possono chiedere scusa, . E' accaduto in un magazzino di Amazon nel New Jersey dove uno di loro, per errore, ha bucato uno spray repellente per orsi. ...

Amazon sta facendo sul serio anche nel mercato pubblicitario : Grazie ai dati sulle abitudini di acquisto dei suoi clienti progetta di intaccare il duopolio dei principali concorrenti, Google e Facebook

Prezzo Fallout 76 stracciato nel Black Friday Amazon : 40% di sconto per PC - PS4 e Xbox One : Fallout 76 è disponibile in vendita su Amazon con uno sconto del 40% sul Prezzo di listino. La promozione rientra tra le offerte del Black Friday 2018 e lo sconto arriva a una settimana dal lancio del gioco. Tutti coloro che volevano aspettare ancora un po’ per acquistare questo gioco di certo non si lasceranno sfuggire l’incredibile promozione su Amazon. Un Prezzo Fallout 76 davvero crollato subito se si considera l'uscita recente: 39,99 ...

Black Friday - nel Regno Unito attacco ad Amazon : rubati nomi e indirizzi mail dei clienti : (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) A pochi giorni da uno degli eventi più attesi dell’anno, ovvero il Black Friday, qualcosa è andato storico proprio in casa Amazon, il gigante dell’ecommerce che è tra i protagonisti indiscussi della giornata di sconti pazzi. Nelle ultime ore sono stati violati i dati privati di alcuni account inglesi. Sono stati gli stessi consumatori del Regno Unito, che hanno rilevato problemi con il ...

Al ribasso i videogiochi nel Black Friday Amazon il 20 novembre : prezzo bomba Hitman 2 : Per il Black Friday Amazon 2018 non potevano mancare gli sconti anche sui videogiochi. Le offerte di martedì 20 novembre interessano una serie di titoli di Ubisoft, Warner Bros, Activision ed Electronic Arts. Vediamo insieme per ogni publisher quali sono i videogiochi in offerta da non perdere sul noto e-commerce. Da segnalare un super prezzo per Hitman 2, uscito solo da pochi giorni. I videogiochi Ubisoft in offerta per il Black Friday ...

Amazon avrà un eliporto nel suo quartier generale a New York : Ha avuto questa concessione dalla municipalità della Grande Mela - che ha limitato le licenze dopo l'incidente del 1977 - a patto di limitare gli sbarchi a 120 all'anno. Sorgerà a Long Island City, che insieme a Crystal City, in Virginia, ospiterà le nuove sedi del colosso...

10 prodotti che si possono trovare nel primo pop-up store Amazon a Milano : Naptime - Maschera per Occhi per Dormire più Veloce e Silenziosamente e Svegliarsi Riposati, con App iOS LEGO Technic 42056 - Porsche 911 GT3 RS Set Costruzioni I Capolavori Di Walt (20 Dvd) HP Sprocket New Edition Luna Pearl Stampante Istantanea Fotografica PortatileAmazon Echo (2ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione AlexaFurbo - Videocamera per Cani : Lancio di Croccantini, Telecamera HD WiFi per Animali Durex Red ...

L’arrivo di Amazon a New York riapre la spaccatura nella sinistra americana : New York. Amazon annuncia la creazione di un nuovo quartier generale a New York con migliaia di nuovi dipendenti e la notizia sta spaccando in due la sinistra americana. Se la spaccatura andrà avanti, L’arrivo di Amazon rischia di diventare il simbolo di una questione politica più generale, la grand