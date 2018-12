L' Inter si butta via | finisce pari

'Lo devi buttare quel telefono' - l'erede di Riina e l'incubo Intercettazioni : Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - "Davvero così gli dico... quando sei a lato di me lo devi buttare il telefono". Settimo Mineo, ritenuto dagli investigatori il nuovo capo dei capi e finito in manette ieri insieme ad altre 45 persone nell'ambito del blitz antimafia della Dda di Palermo cheieri ha azzera

'Lo devi buttare quel telefono' - l'erede di Riina e l'incubo Intercettazioni : Palermo, 5 dic., AdnKronos, - "Davvero così gli dico... quando sei a lato di me lo devi buttare il telefono". Settimo Mineo, ritenuto dagli investigatori il nuovo capo dei capi e finito in manette ...

'Lo devi buttare quel telefono' - l'erede di Riina e l'incubo Intercettazioni : "Davvero così gli dico... quando sei a lato di me lo devi buttare il telefono ". Settimo Mineo, ritenuto dagli investigatori il nuovo capo dei capi e finito in manette ieri insieme ad altre 45 persone ...

Mafia : l'erede di Riina e l'incubo Intercettazioni - 'Lo devi buttare quel telefono' : Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - "Davvero così gli dico... quando sei a lato di me lo devi buttare il telefono". Settimo Mineo, ritenuto dagli investigatori il nuovo capo dei capi e finito in manette ieri insieme ad altre 45 persone nell'ambito del blitz antiMafia della Dda di Palermo che ieri ha azzer

[L'Intervista] Lo sfogo di Laura Pausini : "Quelle persone che vogliono buttarmi giù". Antonacci : "Nessuno come lei" : Più che un'intervista, una chiacchierata tra due amici nella quale siamo stati ammessi come testimoni. Laura Pausini e Biagio Antonacci fanno tutto da soli : si raccontano, anticipano le domande, ...

[L'Intervista] Lo sfogo di Laura Pausini : "Quelle due persone che vogliono buttarmi giù". Antonacci : "Nessuno come lei" : Più che un'intervista, una chiacchierata tra due amici nella quale siamo stati ammessi come testimoni. Laura Pausini e Biagio Antonacci fanno tutto da soli : si raccontano, anticipano le domande, ...

Inter - al top solo nei big match : con le piccole si butta via : L'Inter continua a perdere punti pesanti in classifica contro le squadre alla portata, quelle di medio se non addirittura basso livello. I nove punti di distanza in classifica dalla Juventus sono ...

La rinnovata filosofia di Interni Skoda debutta sulla nuova Scala : Il nuovo bozzetto permette di scoprire il design degli interni del modello compatto che sarà il primo di Škoda a...

Lamela in esclusiva a Sky : 'A San Siro l'abbiamo buttata via in 10 minuti - proveremo a battere l'Inter' : Intervistato in esclusiva da Sky Sport , Erik Lamela ha affrontato diversi temi: dal suo momento personale al match perso contro i nerazzurri a San Siro, fino alla prossima gara di Champions , ...

Champions League : il Tottenham butta via i tre punti - 2-2 con il Psv. Che assist all'Inter : Non bastano Kane e Lucas Moura dopo il vantaggio di Lozano: nel finale il rosso a Lloris e il pari di de Jong