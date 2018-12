Caduta libera - love story finita tra il campione di Gerry Scotti e Valeria Filippetti : Una storia d'amore nata negli studi televisivi di Mediaset e finita su Instagram . Non stanno più insieme Nicolò Scalfi , il giovane bresciano campione di Caduta libera, e Valeria Filippetti . I due ...

Tiscali in Caduta libera a Piazza Affari : A picco Tiscali , che presenta un pessimo -2,21%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tiscali , che fa peggio ...

Gvc Holdings in Caduta libera a Londra : Retrocede molto Gvc Holdings , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,51%. Lo scenario su base settimanale di Gvc Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Bitcoin in Caduta libera perde il 30% in una settimana : le tre ragioni del crollo : criptovalute 30 ottobre 2018 Bitcoin 10 anni dopo: un mondo ad alta volatilità tra speculazione, promesse e rivoluzione Ma a questo punto non è nemmeno escluso che si rivedano perfino questi livelli. ...

Caduta libera - la zampata di Gerry Scotti : ultima puntata - come manda ai matti Flavio Insinna - L'Eredità e Rai : ultima puntata col botto per Caduta Libera e Gerry Scotti . Il quiz preserale di Canale 5 ha battuto il rivale diretto L'Eredità di Flavio Insinna su Raiuno negli ascolti: il primo segmento Inizia la ...

Qualità della vita - Bolzano al top : Roma in Caduta libera perde 22 posti : E' Bolzano la città italiana in cui la Qualità della vita è più elevata. Lo dice l'indagine realizzata da Italia Oggi in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma. Dopo il capoluogo dell'...

Caduta libera : Scotti fa il botto. Debutto a rischio per The Wall? : Caduta Libera con Gerry Scotti al 23%. Debutto difficile per The Wall? Gerry Scotti ha di che festeggiare: non solo fa parte della giuria di Tu sì que vales che ottiene oltre il 30% di share, ma il suo Caduta Libera ha chiuso ieri la competizione ‘regolare’ con un exploit di ascolti davvero sorprendente (considerando il competitor). Il quiz di Canale 5 ha segnato 3.346.000 spettatori (20.7% di share) nella sua fase iniziale e in ...

Ascolti TV | Sabato 17 novembre 2018. Quasi 8 mln per la Nazionale (34.6%). Don Camillo immortale (6.5%). Caduta libera vince nettamente su L’Eredità. Amici 21.2% : Giorgio Chiellini Su Rai1 il la partita Italia-Portogallo di Nations League ha conquistato 7.979.000 spettatori pari al 34.6% di share. Su Canale 5 La Ragazza del Dipinto ha raccolto davanti al video 2.033.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.331.000 spettatori pari al 5.7% di share mentre il doppio episodio di Bull ha raccolto 1.127.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Pan – Viaggio ...

Caduta libera - Nicolò Scalfi campione : tornerà ad aprile con Gerry Scotti. Voce bomba : 'Sabato prossimo...' : tornerà ad aprile, Nicolò Scalfi . Il super-campione di Caduta Libera , l'uomo che ha conquistato il quiz di Gerry Scotti e i social con una cavalcata da record, aprirà la nuova edizione la prossima ...